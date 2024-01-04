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朱︰侯最愛台灣 卻遭抹紅

國民黨主席朱立倫（左二）致詞時，呼籲大家集中選票下架民進黨，完成政黨輪替。（記者丁偉杰攝）

國民黨主席朱立倫（左二）致詞時，呼籲大家集中選票下架民進黨，完成政黨輪替。（記者丁偉杰攝）

2024/01/04 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕二○二四大選進入倒數，國民黨中常會昨天移師嘉義市，黨主席朱立倫表示，中常會移師嘉義舉行，就是表達對嘉義出身的總統候選人侯友宜最大的支持，「嘉義四百年來第一次要出總統」，希望在地鄉親「家己人要挺家己人」，全力支持侯友宜。

國民黨中常會在鈺通大飯店舉行，兼任國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠、嘉市立委候選人張秀華、嘉縣海區立委候選人詹琬蓁與會，朱也請託選民支持張秀華、詹琬蓁，將兩人送進立法院。

朱立倫致詞時說，侯友宜嘉義出生，讀嘉義高中，後來成為有史以來最年輕的警政署長，侯為台灣打拚，公職四十三年，是最愛台灣、最愛中華民國的傑出人才，卻遭到民進黨使出抹紅、抹黑的奧步爛招，侯是「正港的台灣土雞」仍被抹紅，毫無天理。

朱立倫指出，民進黨因為八年執政成績非常差，只能抹紅侯友宜，說侯為親中賣台，支持侯的都是中共介選；民進黨查侯個人沒找到問題，最後查到侯的太太繼承、完全合法的房地產，竟以各種不實的說法，到處用看板、廣告抹黑求勝選，這是對台灣民主最大的污辱及悲哀，呼籲大家集中選票下架民進黨，完成政黨輪替，符合多數民意趨向。

黃敏惠說，「四百年來，第一次嘉義要來出總統」，籲嘉義人挺嘉義人，嘉義出總統，嘉義人才能出頭天。

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