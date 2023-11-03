藍白總統選舉若不合 立委能合嗎？王金平說可以 黨內人士看法保留

前立法院長王金平。（記者田裕華攝）

2023/11/03 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕「藍白合」談判觸礁，假如兩黨無法在總統選舉達成合作共識，立委選舉部分是否可以合作？前立法院長王金平昨受訪說「應該還是可以」；但黨內人士則持保留態度，認為侯友宜曾經宣示，藍、白必須在總統與立委選舉一起合作、組成聯盟，否則沒有所謂的聯合內閣，由於侯友宜是經過最高權力機關全代會通過提名的總統參選人，必須被尊重，因此目前還很難說。

侯曾說兩者都合 才有聯合內閣

黨內人士指出，雖然十月三十日國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲第一次政黨協商後發表的四項共同聲明中，的確敘明關於立委選舉合作共識，「兩黨同意於二○二四大選共同努力，發揮一加一大於二的功效，在立委席次上，雙方相互支援，將席次最大化」，但聲明中有一個部分沒寫出來，就是雙方總統選舉合作方式仍待決定，如果未來兩黨無法達成總統選舉合作共識，是否導致立委選舉合作部分破局，目前確實仍有變數。

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黨內人士表示，雖然很多人認為藍、白可以在立委選舉互相合作，但侯友宜曾經特別強調，總統選舉與立委選舉是一起的，如果雙方在兩項選舉無法合作，沒有組成聯盟，就沒有所謂的聯合內閣，這個邏輯不是沒有道理。

這位人士並說，如果總統選舉部分藍、白確定無法整合，兩黨是否還可以在立委選舉部分合作，這個假設性的問題目前很難回答，未來要看「大人們」如何決定。

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