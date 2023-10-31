三芝基地 可防HEMP攻擊？邱國正︰這是建案一環 功能加強

傳海軍在新北市三芝區興建一座可承受HEMP攻擊的基地，國防部長邱國正昨日在立法院受訪表示，這是建案一環，針對以前沒有功能做加強。 （記者朱沛雄攝）

2023/10/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防範中共武力犯台第一擊，採高空核爆電磁脈衝（HEMP）瞬間癱瘓國軍電子設備，傳海軍正在新北市三芝區興建一座可承受HEMP攻擊的基地。國防部長邱國正昨日在立法院受訪表示，這是建案一環，針對以前沒有功能做加強，從工程面做改進，不是專程為某樣設施進行工程。

資料顯示，目前大直衡山指揮所、空軍作戰指揮部、空軍佳山基地、台東石子山等洞庫，均有設置防高空核爆電磁脈衝（HEMP）屏蔽工程，其他軍事基地僅有防電磁脈衝（EMP）功能。

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據悉，解放軍若對台進行高空核爆電磁脈衝（HEMP）攻擊，該座位於三芝的基地，將可指揮北部地區岸置雄二、雄三反艦飛彈發射車、岸置魚叉反艦飛彈，讓共艦無法進入台灣海峽北部、東北部海域。

另，我國向美採購M1A2戰車首批卅八輛，明年底起陸續抵台，但陸軍計畫為戰車新建的四十五座戰甲車掩體，在全案設計案決標後，設計承商卻稱預算額度不足，須自九億元額度提高到十七億元，要漲一倍方能施作，否則僅能興建廿座，以致全案未能招標。

邱國正坦言，有很多實際問題，缺工缺料、其他等因素，國防部關關克服，不能說完全停頓，但推動工作總有方法，可以分批分年，有很多掩體可以用，裝備既然來了當然期望同步，但有時工作不見得這麼順利，也有其他方法，不會兩手一攤就沒轍。

此外，台灣付款向美軍採購岸置魚叉飛彈、增程型距外陸攻飛彈，美軍至今延遲交付。國民黨立委江啟臣昨在立院外交國防委員會質詢表示，從美國海軍委製的合約來看，恐怕會延遲到中共可能攻台的二○二七年，甚至延遲到二○二九年。

軍購就算延遲到位 我們也有能耐應急

邱國正強調，台、美一直有探討此事，雙方都在努力，但國軍的備戰工作，不會因為某些軍購項目未到位而停滯，因為還有國造武器。「軍購以外，我們自產的會在那邊不停，能獲得國外的那更好，若沒有的話，最起碼應急等等，我們有這個能耐的」。

空軍司令部參謀長曹進平說，此案包括各軍種數種彈藥，以空軍增程型距外陸攻飛彈為例，去年十二月底簽署發價書後，透過各種會議督導進度，據我方了解，美方是打算集合數個訂單後，預計今年底會簽約。

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