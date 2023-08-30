剛遞補竹縣議員 也涉賄選》國民黨范振龍一審緩刑 高院改判３年２月

新竹縣國民黨籍范振龍遞補當選議員，但檢方隔天即以范涉行賄選民，對他提起當選無效訴訟，高等法院昨改判三年二月。（資料照）

2023/08/30 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣第二選區（湖口鄉）國民黨籍縣議員陳德木因涉賄選被判當選無效確定，今年五月由同為國民黨的范振龍遞補當選議員，但檢方隔天即以范涉行賄選民，對他提起當選無效訴訟；一審以范承認犯行，符合刑法第五十九條「情堪憫恕」減刑事由，輕判兩年、緩刑五年，但高等法院昨認定范賄選嚴重破壞選舉制度，撤銷改判三年二月、褫奪公權四年，可上訴。

檢方指控，范振龍為求順利當選縣議員，去年六月起，涉嫌請託宗親范秉興進行現金買票，范秉興又請范揚貴協助買票，范振龍等三人找來范姓宗親、樁腳等七人，以宗親一票一千元、非宗親五百元，向有投票權的選民買票，將范及樁腳共十人，依選罷法的交付賄賂罪起訴。

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新竹地院認為，范振龍審理中承認犯行，范秉興、范揚貴等九人亦於偵查中自白，符合刑法第五十九條「情堪憫恕」減刑事由，今年二月依選罷法的交付賄賂罪，輕判范振龍兩年徒刑、緩刑五年，扣案的九萬五千五百元賄款應沒收；范秉興一年六月、緩刑四年；范揚貴一年四月、緩刑四年。其他被告均獲緩刑。

檢方不服一審判決，上訴高等法院。高院審理期間，陳德木因涉賄被判當選無效確定，范振龍五月卅日遞補為縣議員，檢方隔天即對范提起民事的當選無效訴訟，正審理中。

高院審理時，認為范振龍三人以交付賄賂方式企圖影響選舉結果，行為嚴重破壞選舉制度，一審以三人「情堪憫恕」的減刑事由，酌減其刑，並不適當，因此撤銷改判范振龍三年二月徒刑、褫奪公權四年，不得緩刑。

至於范秉興、范揚貴，高院考量兩人如實交代買票過程，使檢調能查獲范振龍，改判范秉興一年八月、緩刑四年，范揚貴一年六月、緩刑四年。

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