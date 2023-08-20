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中國又對台軍演 侯、柯：無助兩岸關係

針對中國東部戰區宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都表示無助改善兩岸關係。（路透）

針對中國東部戰區宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都表示無助改善兩岸關係。（路透）

2023/08/20 05:30

〔記者施曉光、黃淑莉、陳賢義／綜合報導〕針對中國東部戰區宣布在台灣周邊進行海空聯合軍演，國民黨總統參選人侯友宜昨晚透過臉書聲明，他要代表台灣民眾表達嚴正態度，任何會影響台海穩定與區域和平的舉措，都無助於兩岸關係進展，只會徒增兩岸加強交流的阻力及台灣人民的反感。民眾黨總統參選人柯文哲也指出，這種軍演、騷擾，對兩岸關係的改善沒有用處，中國大陸還是要思考清楚，應該怎麼做。

國民黨主席朱立倫昨天前往台東參加新福部落豐年祭，針對中國又啟動軍演，他表示，兩岸應透過交流、對話，兩岸和平是所有民眾的幸福；這幾年兩岸不斷的惡性循環，造成台灣成為全世界公認最危險的地方，希望大家一起努力，創造和平的環境。

侯友宜昨晚也聲明指出，兩岸之間要用對話代替對抗，降低衝突，讓「台海穩定、台灣安全、人民安心」，才是所有人民共同的期待。

柯文哲昨南下雲林參加民眾黨活動，受訪時說，他一再跟北京講，在中美對抗的局勢下，台灣其實是中美間的平衡，若台灣一直往美國靠過去，只有一個理由，就是「中國一直幫推過去」，所以這種軍演，對兩岸關係的改善沒有用處。

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