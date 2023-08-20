為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

打壓台灣外交 中國屢屢軍演

中國軍演情況

中國軍演情況

2023/08/20 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國近年對台軍事威脅不斷，去年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，宣布在台灣周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，演練對台封鎖作戰，更發射東風系列彈道飛彈。今年四月於蔡總統出訪友邦、並與美國眾議長麥卡錫會面返台後，發動環台「戰備警巡」及「聯合利劍」演習。中國此次故技重施，在副總統賴清德出訪返台後再度發動軍演。

去年八月在裴洛西訪台後，中國宣布八月四日起在台灣周邊海域和空域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，更在台灣北部、西南部、東部海域劃設六個演習區。演習前夕，台灣多個政府機關的官網遭到駭客攻擊癱瘓，便利商店、台鐵車站的螢幕被入侵，留下反對裴洛西來訪的文字。

中國在八月四日對劃設的演習海空域發射十一枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省公布的資訊，有五枚落入日本專屬經濟海域，並有四枚穿越台灣上空。

中國對台軍演期間，大批中國軍機逾越海峽中線，進入海峽中線以東，破壞數十年來兩岸所維持的海峽中線默契，而十數艘軍艦在台灣周邊海域活動，演練海空封鎖劇本。中國官媒更配合進行認知作戰，發布相關演訓照片，卻出現「解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」等加工過的照片。

總統蔡英文今年四月出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯，返程過境美國期間與麥卡錫在加州雷根總統圖書館會晤；中國隨後宣布四月八日起在台灣周邊展開為期三天的「聯合利劍」演習及環台戰備警巡。

中國軍機三天內分別出動七十一、七十、九十一架次，軍艦則為九艘、十一艘、十二艘，在台灣周邊海空域進行大兵力軍事襲擾、聯合軍事威懾以及聯合封控作為。而中國在認知作戰方面，透過官媒、軍方媒體以「類似現場報導的方式」做訊息傳遞。

此外，中國四月軍演前夕，也宣稱要執行為期三天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，揚言對兩岸船舶實施現場檢查，但在我海巡署艦艇嚴密監控下，未實際登上我國船舶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新聞分析》賴清德「安全牌」效應
2023/08/20 05:30

新聞分析》賴清德「安全牌」效應
中共中央台辦：賴清德倚美謀獨
2023/08/20 05:30

中共中央台辦：賴清德倚美謀獨

自住客出籠！剛需產品個案表現是關鍵
中國又對台軍演 學者：步步進逼激化國人反感
2023/08/20 05:30

中國又對台軍演 學者：步步進逼激化國人反感
中國又對台軍演 賴辦：北京介選手法
2023/08/20 05:30

中國又對台軍演 賴辦：北京介選手法

痘痘困擾造成社交自卑 如何擺脫邊緣人！
中國又對台軍演 侯、柯：無助兩岸關係
2023/08/20 05:30

中國又對台軍演 侯、柯：無助兩岸關係
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播