打壓台灣外交 中國屢屢軍演

中國軍演情況

2023/08/20 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國近年對台軍事威脅不斷，去年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，宣布在台灣周邊海空域進行大規模「聯合軍事行動」，演練對台封鎖作戰，更發射東風系列彈道飛彈。今年四月於蔡總統出訪友邦、並與美國眾議長麥卡錫會面返台後，發動環台「戰備警巡」及「聯合利劍」演習。中國此次故技重施，在副總統賴清德出訪返台後再度發動軍演。

去年八月在裴洛西訪台後，中國宣布八月四日起在台灣周邊海域和空域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，更在台灣北部、西南部、東部海域劃設六個演習區。演習前夕，台灣多個政府機關的官網遭到駭客攻擊癱瘓，便利商店、台鐵車站的螢幕被入侵，留下反對裴洛西來訪的文字。

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中國在八月四日對劃設的演習海空域發射十一枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省公布的資訊，有五枚落入日本專屬經濟海域，並有四枚穿越台灣上空。

中國對台軍演期間，大批中國軍機逾越海峽中線，進入海峽中線以東，破壞數十年來兩岸所維持的海峽中線默契，而十數艘軍艦在台灣周邊海域活動，演練海空封鎖劇本。中國官媒更配合進行認知作戰，發布相關演訓照片，卻出現「解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」等加工過的照片。

總統蔡英文今年四月出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯，返程過境美國期間與麥卡錫在加州雷根總統圖書館會晤；中國隨後宣布四月八日起在台灣周邊展開為期三天的「聯合利劍」演習及環台戰備警巡。

中國軍機三天內分別出動七十一、七十、九十一架次，軍艦則為九艘、十一艘、十二艘，在台灣周邊海空域進行大兵力軍事襲擾、聯合軍事威懾以及聯合封控作為。而中國在認知作戰方面，透過官媒、軍方媒體以「類似現場報導的方式」做訊息傳遞。

此外，中國四月軍演前夕，也宣稱要執行為期三天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，揚言對兩岸船舶實施現場檢查，但在我海巡署艦艇嚴密監控下，未實際登上我國船舶。

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