中國又對台軍演 學者：步步進逼激化國人反感

中國藉口副總統賴清德出訪並過境美國，發動對台軍事演習，國際關係學者賴怡忠昨日表示，北京意圖塑造賴清德會帶來「兵凶戰危」的氣氛，實際上是激化台灣內部對中國的反感。（路透）

2023/08/20 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國藉口副總統賴清德出訪並過境美國，發動對台軍事演習，國際關係學者賴怡忠昨日表示，雖然中國此次對台軍演的作為，可能比蔡英文總統四月出訪之後的軍演作為小，但仍然步步進逼，意圖塑造賴清德會帶來「兵凶戰危」的氣氛，實際上是激化台灣內部對中國的反感。

美日韓三國領袖十八日舉行峰會，重申台海和平是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。台灣智庫諮詢委員賴怡忠受訪說，過去美國與日、韓峰會都是在大型國際會議時，一旁另闢場合會議，此次是三國元首專程進行會議，也代表這個會議的重要性，而此次峰會涉台部分是沿用G7峰會聲明，顯示韓國也跟上七大工業國集團的立場。

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國軍仍須反制 勿讓共軍習於台灣周邊演訓

因此，賴怡忠表示，整體方向顯示，國際社會過去認為台海問題是兩岸問題，如今認為是國際問題，但要如何轉化成進一步行動，還有很長一段路要走，「目前正在處於這個轉化的過程中」。

國防院中共政軍與作戰概念所副研究員舒孝煌指出，美日韓峰會、賴副總統出訪所帶來的國際形勢對於中國來說，是有點複雜，但也顯示中國近年在周邊進行的軍事作為，非但沒有達到預想目標，反而讓日本、韓國這兩個原先不太可能結盟的國家，都變成更緊密結合。

舒孝煌表示，從目前解放軍的行動來看，仍未達到去年八月的規模，但中國對台的軍事行動，國軍仍要加以反制，不能讓中國習於在台灣周邊進行演訓。

舒孝煌提到，目前印太與北約的局勢相互牽連，中國軍事行動讓印太國家更緊密結合，而在印太地區可以分為四大塊，分別為美國與東南亞國協的合作、美日韓三國、美日印澳（Quad）的四方安全對話，以及美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），如果最後烏俄戰爭在美國與北約支援下結束，將會帶給中國重大警訊，就是美國和北約無法接受軍事方式改變一個國家現狀。

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