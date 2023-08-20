新聞分析》賴清德「安全牌」效應

賴清德表現給美國與中國看的，可以分為兩個方式︰在活動上，以舊金山的僑宴為例，現場僑民的情緒高昂，賴敲定的演講議題並未相應採取選舉場作風，而是鎖定台美在經濟、科技的合作範疇內全場發揮；在政治立場上，則是透過「彭博」專訪的適時出刊，言明「沒有所謂台獨路徑」，不會更改「中華民國」國號。（路透）

2023/08/20 05:30

記者鄒景雯／特稿

民進黨的總統參選人賴清德以副總統身分出訪一週歸來，他的「安全牌」打法，後續效應逐漸擴散，對美、對中、對台皆然。

所謂的「安全牌」抉擇，是台美兩國共商的產物，目的無他，在共同控管中國風險；因此既是高度的默契，也是兌現承諾的自制，雙方業已順利藉由這次的實際演練，建立出互信的合作模式。

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這個模式的內涵是，儘管中國政府事前出言咆哮並以軍演威脅，台灣與美國並不接受老共所畫的這條威權紅線，一方決意要求過境，一方同意安排過境。在「慣例」的前提下，也許「政治性不高」但是「接待規格不低」，充分給予賴清德實質的禮遇。

眼尖一點的記者應該可以發現，過往副總統在美過境通常搭乘一般民航班機而非行政專機前往，因此受訪國的接待都是經過空橋而入，然這次美方安排的車隊則是直接駛進停機坪，讓賴清德一行在機邊直接上車隊，全程警力開道，在室外活動的安全維護亦是滴水不漏。很清楚，這是迎接外國元首、總理等重要國賓的做法。

賴清德表現給美國與中國看的，可以分為兩個方式︰在活動上，以舊金山的僑宴為例，現場僑民的情緒高昂，賴敲定的演講議題並未相應採取選舉場作風，而是鎖定台美在經濟、科技的合作範疇內全場發揮；在政治立場上，則是透過「彭博」專訪的適時出刊，言明「沒有所謂台獨路徑」，不會更改「中華民國」國號。這些表述，不受現場情境的激勵，可以穩健地把原本所設定的訊息，按照節奏精準輸出，既不多、也不少，相信已令若干帶有既定印象者刮目相看。

即如蔡總統所謂「遇到壓力不退縮，得到支持不冒進」，此一高度的「戰略定性」，相信絕對有助於賴塑造並提升台灣未來領袖的人設，而賴總說要延續「蔡英文路線」，也在國際社會增高了可信度。此舉，不只在讓華府了解他與小英一樣，也是可以緊密合作的區域夥伴，尤其在凸顯老共若無法自我管理，仍執意採取任何挑釁行動，都會更為單邊且無正當性。

賴清德的謹慎自持，中國又會如何看待？相信在戰略上，持續以「台獨」藉口在言詞與情緒上鞭打，以防止民進黨愈走愈遠，恐怕會是「內憂外亂」中的習近平政權改不了的慣性思考，昨日，對岸以「中共中央台辦負責人」的名義點名叫罵，配以在台灣周邊海域聯合演訓耀武揚威，即是例證。

但是值得觀察的是，總是標榜「實事求是」的中國政府，沒有明年萬一賴清德當選的備案？北京真的要如過去八年鐵板一塊，不在戰術上稍事彈性修正，以保留一點點與台灣政府打交道的空間？也絲毫不欲改善台灣完全靠向美國、背對中國的狀態嗎？

至於在台灣內部，賴清德順利完成出訪任務，成功達成一趟外交行動，也通過了多年來大家所戲稱的「面試」；這個門檻，會成為之後國民黨、民眾黨總統參選人的現成「障礙」，等於新增今後競爭對手赴美時能否跨欄而過的壓力。

涉外工作不比選舉內鬥，總要一展胸廓幾何，無法只靠批評罵人完事，在野黨必須好好準備。我們的國家，需要所有有志帶領大家的人，循正道，嚴肅思考將如何自證可以扛起肩上重擔？這不是唱高調，這是台灣的生存問題。

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