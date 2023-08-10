拚整合 侯友宜今明台中long stay

郭台銘動作頻頻，侯友宜首推台中「long stay」拚地方整合。圖為七月十九日侯友宜到台中合體盧秀燕造勢。（記者蘇孟娟攝）

2023/08/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，再加上民眾黨柯文哲也到全國各地造勢，侯友宜今、明兩天首度南下台中「long stay」，除與黨提名七名立委參選人到各區舉辦基層座談、掃街外，也將拜會鎮瀾宮董事長顏清標，力拚整合藍營地方。國民黨主席朱立倫今晚也將到台中和侯友宜一起參加造勢活動，至於台中市長盧秀燕是否參加？幕僚表示因盧秀燕先前確診，仍要看身體健康情況而定。

郭台銘返國後動作頻頻，加上返國時預告有重大事情宣佈，仍有新北市長公務的侯友宜，選在此時撥出週間兩天進駐台中，特別引發關注。

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侯友宜兩天的台中行程滿檔，將馬不停蹄拜訪台中知名的精密機械業科技廠協會，到果菜批發市場關心農業產銷及拜訪水梨果農與產業連結，另與七名立委參選人合體，到各區主要宮廟參拜、前進市場掃街拜票、舉辦地方座談會等，全方位活動拚整合。

郭台銘七月到鎮瀾宮參拜時與顏清標「十指緊扣」，侯友宜明天也將到鎮瀾宮參拜，顏清標將親自接待，兩人互動也讓人關注。

國民黨台中市黨部主委顏文正指出，這是侯友宜獲徵召後首度連續兩天在台中推行程，主要是為多了解地方民意，整合地方。

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