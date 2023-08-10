晤麻生太郎 郭台銘說明「金門和平宣言」
2023/08/10 05:30
〔記者黃靖媗／台北報導〕訪台的日本前首相麻生太郎昨與鴻海集團創辦人郭台銘會晤。郭會後受訪表示，他與麻生有共識，台灣、日本都希望兩岸不要發生戰爭，在日本希望兩岸能夠談和的情況下，他也在會中向麻生太郎介紹「金門和平宣言」的重要性。
郭台銘表示，他今年四月赴日見麻生太郎，昨日是他們四個月內第二次見面，他還在美國時，麻生透過台灣外交部通知他，希望離台前能見他一面。郭表示，麻生每次來台灣都很關心台灣會不會發生戰爭，也很關心台灣的未來，因為麻生常常強調「台灣有事、日本就有事」。
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郭台銘指出，美中之間現在劍拔弩張，仍儘量創造談判條件，美國也希望與中國直接對話，避免擦槍走火，而在中國政治氣氛緊繃的情況下，兩岸關係隨時可能擦槍走火，把台灣推向戰爭邊緣，他們都有共識，台灣、日本都希望兩岸不要發生戰爭。
郭台銘強調，台灣要備戰，但也要避戰，他希望用自身微薄的力量，為台灣找出避戰的方法，避免兩岸發生戰爭，除了備戰之外，還要找出對話機制，而對話機制來自於信任。郭也預告，他將於八月廿三日在金門，讓他的「金門和平宣言」從宣言進入到倡議階段。
郭台銘說，美國目前對民進黨總統參選人賴清德要得到北京信任，是相當有疑慮的，北京當局未接受賴清德的說法。