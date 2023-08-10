晤麻生太郎 郭台銘說明「金門和平宣言」

鴻海集團創辦人郭台銘昨向媒體展示日本前首相麻生太郎致贈的卡通郵票本，郭表示，希望台灣的年輕人、小朋友多看一點動漫，在成長過程中不要受到戰爭侵襲。（記者黃靖媗攝）

2023/08/10 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕訪台的日本前首相麻生太郎昨與鴻海集團創辦人郭台銘會晤。郭會後受訪表示，他與麻生有共識，台灣、日本都希望兩岸不要發生戰爭，在日本希望兩岸能夠談和的情況下，他也在會中向麻生太郎介紹「金門和平宣言」的重要性。

郭台銘表示，他今年四月赴日見麻生太郎，昨日是他們四個月內第二次見面，他還在美國時，麻生透過台灣外交部通知他，希望離台前能見他一面。郭表示，麻生每次來台灣都很關心台灣會不會發生戰爭，也很關心台灣的未來，因為麻生常常強調「台灣有事、日本就有事」。

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郭台銘指出，美中之間現在劍拔弩張，仍儘量創造談判條件，美國也希望與中國直接對話，避免擦槍走火，而在中國政治氣氛緊繃的情況下，兩岸關係隨時可能擦槍走火，把台灣推向戰爭邊緣，他們都有共識，台灣、日本都希望兩岸不要發生戰爭。

郭台銘強調，台灣要備戰，但也要避戰，他希望用自身微薄的力量，為台灣找出避戰的方法，避免兩岸發生戰爭，除了備戰之外，還要找出對話機制，而對話機制來自於信任。郭也預告，他將於八月廿三日在金門，讓他的「金門和平宣言」從宣言進入到倡議階段。

郭台銘說，美國目前對民進黨總統參選人賴清德要得到北京信任，是相當有疑慮的，北京當局未接受賴清德的說法。

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