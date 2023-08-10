郭台銘屏東說明會 議長周典論站台

鴻每創辦人郭台銘（右四）昨在屏東縣議會議長周典論（右三）等人陪同下，到玉皇宮參拜。（記者羅欣貞攝）

2023/08/10 05:30

首場「主流民意大聯盟」造勢

〔記者羅欣貞、施曉光／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘訪美回台首場「主流民意大聯盟」說明會，昨晚從屏東縣出發，協助舉辦晚會的國民黨屏縣議會議長周典論等議員站台，郭台銘表示要在總統與立委選舉徹底下架民進黨，中華民國才有未來。

晚會在屏東市仁愛路封街舉行，郭台銘表示，民進黨完全執政八年，兩岸兵凶戰危，經濟急速衰退，百姓賺不到錢，農產品產銷失靈，外銷金額衰退，老百姓苦不堪言。

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郭再喊下架民進黨

郭台銘還說，民意調查顯示，有接近六十五％的台灣人民希望下架民進黨，換人做看看，這是台灣主流民意，只有集合所有在野力量，團結組成主流民意大聯盟，推出最好的人選，徹底下架民進黨，台灣才有希望。

郭台銘強調，他要為台灣、為中華民國打造下一個黃金卅年，他將深入基層走遍每一塊台灣土地、每個縣市，傾聽民眾聲音，做出符合民眾期待，全力促進兩岸和平，經濟繁榮，政治清廉，國家安全，社會和諧，讓人民過著快樂生活。

昨晚到場者有周典論、無黨籍副議長盧文瑞及十多名藍營與泛藍縣議員，周典論還高喊：「現場超過兩萬人！」郭台銘在屏縣五月九日的造勢晚會及昨晚的說明會，均由周典論協助舉辦。周典論昨陪郭台銘參拜玉皇宮時重申不會退出國民黨，他的立場就是結合在野聯盟、非綠聯盟下架民進黨。

國民黨：若違紀就處理

對於周典論是否應予考紀處分，國民黨考紀會主委黃怡騰強調，所有具體行為，黨中央與地方都有紀律系統進行了解，如果有從政黨員違紀，就會蒐集資料並請相關考紀單位調查處理。

由於郭台銘尚未宣布參選總統，媒體追問黃怡騰，黨員若與郭同台，是否就不算違反黨紀？黃說，凡是明確違反黨的決策，不支持黨的候選人，就是違紀，一定會蒐集資料後依照黨紀程序處理。

鴻海創辦人郭台銘昨晚在屏東市舉辦「主流民意大聯盟」說明會，郭致詞前民眾高喊「選總統」，背板也出現「選總統」三個字，但郭並未鬆口宣布要選總統。（記者羅欣貞攝）

郭台銘昨晚說明會講得慷慨激昂，屏縣議長周典論（右一）同樣十分激動。（記者羅欣貞攝）

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