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    賴盼完成三心願 讓台灣更美好

    民進黨「溫暖好政」高雄首發，勞動部長許銘春(前排左四)打頭陣爭取勞工相挺。（記者王榮祥攝）

    民進黨「溫暖好政」高雄首發，勞動部長許銘春(前排左四)打頭陣爭取勞工相挺。（記者王榮祥攝）

    2023/08/06 05:30

    全國保生大帝後援會成立

    〔記者王榮祥、吳俊鋒、王姝琇／綜合報導〕為民進黨闡明執政績效的「信賴台灣．溫暖好政」說明會昨由高雄起跑，勞動部長許銘春打頭陣，向與會百餘位工會代表闡述勞工政策與成果，她強調一○五○萬勞工是二○二四選舉關鍵，盼勞工兄弟姊妹相挺讓台灣過關，讓民進黨總統參選人、勞工子弟賴清德能繼續照顧勞工與帶領台灣。

    賴清德昨天也在台南主持全國保生大帝後援會成立大會時，懇請鄉親與他一起打拚，完成「守護台灣主權」、「照顧台灣青年」、「打造健康台灣」的三個心願，讓台灣有更美好的願景。

    說明會昨在左營舉行，卅多個工會、百餘位代表參加，勞動部長許銘春、左楠區立委劉世芳與立委參選人李柏毅、賴清德競辦發言人戴瑋姍接力宣講。高雄市長陳其邁因前往山區勘災，臨時缺席。

    好政說明會高雄首場 爭取勞工支持

    許銘春強調，說明會首場選高雄，代表對勞工重視，全台一○五○萬勞工是國家社會的進步力量，每個人也是二○二四選舉關鍵一票，勞工相挺、台灣才會過關。

    她提到賴清德也是勞工子弟，爸爸是礦工，可惜在他年幼時往生，所以賴清德一直把勞工放心裡，過去勞退提撥六趴就是賴清德當立委時主張。

    許銘春強調，只要政府在，勞保保證不會倒，但的確需要改革；過去政府做不到撥補勞保，小英政府做到了，包括明年、累積撥補兩千四百七十億元，這也是賴清德賦予重任，也拜託勞工朋友讓同樣是勞工子弟的賴清德當總統，繼續帶領台灣、照顧勞工。

    賴清德則是在全國保生大帝信賴台灣後援會成立大會強調，希望在場鄉親支持他提出來的青年政策，全力照顧願意認真打拚的年輕人，讓他們在台灣能看見希望，可以追求自己的夢想。

    賴清德宣示，除了已經實現的私立大學學費補助外，未來會再建十三萬戶社會住宅、再增十七萬戶包租代管，並擴大租金補貼，購屋貸款額度則加到一千萬，且補貼利息，推動空屋稅、囤房稅，打擊惡意炒作，讓房價正常化。

    全國保生大帝後援會昨成立，民進黨總統參選人賴清德希望鄉親與他一起完成3個心願。（記者吳俊鋒攝）

    全國保生大帝後援會昨成立，民進黨總統參選人賴清德希望鄉親與他一起完成3個心願。（記者吳俊鋒攝）

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