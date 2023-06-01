與郭台銘整合 侯友宜：一定會展現出誠意

國民黨總統參選人侯友宜昨拜會立院國民黨團，據轉述，侯會中提及，他從未放棄與郭整合，也十分感謝郭，一定會展現出誠意。（記者塗建榮攝）

2023/06/01 05:30

〔記者黃靖媗、林欣漢、黃子暘／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜獲徵召提名後，與鴻海創辦人郭台銘的整合仍未見進展。侯昨日拜會立院國民黨團，立委陳玉珍轉述，侯會中提及，他從未放棄與郭整合，也十分感謝郭，一定會展現出誠意。立委洪孟楷轉述，侯友宜說，很多事情他會一肩扛起，包括「還沒有見到面的人」都是他的責任、他的事情，他會努力溝通協調。

會後媒體詢問侯是否支持郭台銘的「和平宣言」？侯回應，自己不但尊敬郭，也期待郭能為中華民國多做事，彼此對民主自由、守護中華民國的信念永不改變，對和平的概念也一致，兩岸要對話交流、降低衝突，才能讓和平往前推進，為台灣帶來永續繁榮。

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「郭在金門喝了很多高粱」

陳玉珍建議侯可適時聯繫

陳玉珍透露，她於會中向侯友宜表示，五月十七日宣布徵召人選時，他們都覺得郭台銘受了委屈，郭五月三十日在金門受到民眾熱情歡迎，也喝了很多高粱酒，她覺得郭的心情會比較好，建議侯趁機放下身段與郭聯繫。侯則說，他從未放棄與郭整合，也十分感謝郭，一定會展現出誠意。

陳玉珍指出，會中有聊到侯友宜什麼時候去金門，她認為，接下來比較好的時間應該是八二三砲戰紀念日。

侯友宜昨在市政行程受訪表示，金門過去非常繁榮，經過砲火洗禮，又受到戰地管制，後來才有小三通，近年受到兩岸氛圍影響，金門面臨巨大挑戰。金門在地緣政治上扮演重要戰略地位，可以成為促進兩岸和平溝通的橋樑，郭台銘或任何政治人物到金門表示對和平的態度，與他的理念完全一致。

針對金門縣議長洪允典與前立法院長王金平都說和侯「不太熟」，侯友宜回應，不管熟不熟，只要有共同信念、價值，就可以站在一起，「為國家好、為咱這塊土地好、為咱人民的好生活好」，他既已承擔責任，便會勇往直前、全力以赴。

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