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    首頁　>　政治

    駁換侯論 朱立倫：不受帶風向民調影響

    國民黨主席朱立倫昨出席台北市議會黨團大會，致詞時強調，新北市長侯友宜是最能夠代表國民黨中道路線的優秀總統候選人。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫昨出席台北市議會黨團大會，致詞時強調，新北市長侯友宜是最能夠代表國民黨中道路線的優秀總統候選人。（記者田裕華攝）

    2023/06/01 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜近期民調顯示支持度下滑，孫文學校總校長張亞中說，若侯在六月支持度不升反降，黨中央要有所因應，被解讀開出「換侯」第一槍。國民黨主席朱立倫昨對此表示，他不會受到策略性或帶風向民調的影響，國民黨就是穩紮穩打，讓社會大眾看到。

    對於鴻海創辦人郭台銘在金門說他與民眾黨主席柯文哲「海誓山盟」，朱立倫說，郭是藍軍最重要成員，需要藍白團結整合，才能夠下架民進黨。朱表示，郭對兩岸和平、中華民國的愛，大家都非常肯定，郭不但是國際級大企業家，對公益貢獻也獲得肯定，前天還在金門提到兩岸和平宣言，這宣言也是自己的長期主張，兩岸一定要和平；若兩岸有一天能在金門發表和平宣言，對於未來所有台灣安全保障、下一代幸福絕對是非常正面。

    牛鬼蛇神？ 「不會這樣說同志」

    先前傳出朱立倫說郭台銘見了很多「牛鬼蛇神」，引發黨內南部大老不滿。朱首度回應，沒有的事情就是沒有，昨和屏東縣議長周典論討論立委提名，今天要在張榮味老縣長家討論雲林選舉，製造這樣子謠言是不可能的事，他強調「我不會說自己的同志、自己的重要幹部，是那個名詞」。

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