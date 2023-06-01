柯文哲談金廈大橋 鄭文燦籲對岸降低敵意

民眾黨總統參選人柯文哲（右二）昨前往金沙鎮馬山一帶，勘察金廈大橋可能的路線。（記者吳正庭攝）

2023/06/01 05:30

〔記者吳正庭、吳柏軒／綜合報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨天前往金門金沙鎮馬山一帶眺望中國大陸，主張興建金廈大橋，他相信有九成金門人贊成，國防不是問題。行政院副院長鄭文燦對此受訪表示，兩岸能夠以和平為前提，透過溝通對話，降低敵意，本來就是應該走的路，但目前對岸對台灣軍事威脅，加上經濟脅迫、外交圍堵，這是事實。

柯文哲昨在馬山驚訝地說，金門與廈門幾乎是同一個生活圈，與其每天小三通開幾班船，「乾脆蓋一條橋就好了」；金廈大橋對金門發展絕對有需要，相信有九成金門人贊成，國防不是問題，「還講吳三桂是沒必要的」。若金廈大橋蓋好，以後金門人出國只要過橋，直接前往廈門的翔安國際機場搭機，簡單太多了。

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鄭文燦參加活動受訪表示，兩岸要和平，必須台灣有充分國防，以及國際社會要把台海安全當作世界共同利益，此架構下，台澎金馬是命運共同體。對於柯文哲所言，鄭尊重其看法。

柯：與郭互補 但他不會當副手

柯文哲昨被媒體問及前晚和郭台銘的「Men’s Talk」，柯說，大部分時間是郭在講話，郭對於廈門投資說得頭頭是道。

媒體詢問，郭是否表達「海誓山盟」？柯上午表示，「人家要講什麼話，我們又不能制止，客隨主便」；下午柯再度被問到同樣問題時回應，「君子之交淡如水，我也不用山盟海誓，平常心就可以」。雙方是否談到二○二四總統大選的合作計畫？柯說，郭不會在這種場合講，並澄清郭沒有透過他找國民黨總統參選人侯友宜。

被問及「郭柯合」的可能性，柯文哲認為，合作不是問題，團結一切可以團結的力量。柯還說，他理想中的副總統人選條件，需要地域平衡、企業界、中南部出身，互補性要高；有人提醒「郭董是企業界的」，柯思索一下說︰「但人家不會來當你副手啊！」

針對郭台銘的和平宣言，柯說，台灣本身還是要有足夠的遏阻力量，什麼都沒有準備去和人家談，「人家才不理你呢！」

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