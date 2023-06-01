侯友宜競辦今成立 副市長謝政達請辭輔選

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今成立競選辦公室，副市長謝政達（左）、市府副秘書長張其強（右）將請辭投入選戰。（記者賴筱桐攝）

2023/06/01 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕迎戰二○二四年總統大選，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜競選辦公室今天成立，負責選務工作的新北市副市長謝政達、市府副秘書長張其強即日起請辭，專心投入選戰，其他競選團隊成員以二○二二年市長選戰班底為主，並邀請國民黨新北市議員江怡臻、呂家愷擔任發言人，競辦未來與黨中央整合，逐步擴大編制。

侯友宜昨受訪表示，謝政達、張其強是他的好夥伴，六月一日兩人會請辭，籌組競選辦公室，廣邀英雄好漢一起參與。侯並提到，謝政達的遺缺將由前副市長、新北市住宅及都市更新中心董事長陳純敬接手，陳熟悉市政工作，回鍋後可立即上手，「無縫接軌，市政也永不停歇」。

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謝政達、張其強原本規劃以請假方式投入選戰，但評估後認為，距離明年一月總統大選還有七、八個月時間，公職人員請假天數有限，加上未來勢必「全台跑透透」，處理市政工作恐分身乏術，且容易被外界質疑行政不中立，因此決定請辭專心輔選。至於外傳新北市法制局長吳宗憲、前青年局長錢念群，目前不在競選團隊名單內。

侯友宜競選辦公室落腳交通便利的新北市板橋區，初期成員約二十人，二○二二年侯競選連任的發言人團隊，包括市府副發言人吳亮賢、城鄉發展局新聞聯絡人王敏旭等人，已同步請辭回歸，熟悉市政的江怡臻、呂家愷將擔任發言人，立即回應新聞時事議題，競辦比照二○二二年選戰，招募就學中或剛畢業的「政治實習生」加入。

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