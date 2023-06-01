「海誓山盟」 郭台銘：和柯文哲看海 希望永遠和平

鴻海創辦人郭台銘（右）昨在金門大學演講「聚焦AI、擘劃未來」，希望台灣成為科技和平之島。（記者吳正庭攝）

2023/06/01 05:30

〔記者吳正庭、黃靖媗、陳政宇／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘前晚和民眾黨主席柯文哲在金門海邊散步「海誓山盟」、「月亮代表我的心」，郭昨天說，兩個小有年紀的男人，在海邊散步可能沒有什麼浪漫的情愫，他只希望大家忙完工作，好好享受平常難以感受到的平靜。郭並感嘆，看著這片海，只希望永遠和平，讓這樣的美麗能永遠保存。

郭台銘昨透過臉書表示，五月三十日晚間得知柯下榻的民宿剛好就在他的友人老家附近，特別撥電話給柯，請朋友盡地主之誼，帶他們走訪烈嶼最美的海邊。

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郭台銘昨天也前往國立金門大學演講，重申他的主張，組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，在「一中各表」原則上，堅守台灣民主、自由、法治，並尊重二千三百萬人的生活方式為前提，重新與中國談判，且「直接在金門談」。

郭台銘說，我們代表中華民國，沒有台灣獨立的問題，談判地點在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要第三方介入，要談多久就談多久，未完成談判前，可先恢復以往的正常交流。

台下有學生提問，金門資源不足，未來發展有困難，希望郭台銘協助提供金門大學、金門縣政府合作機會，創造更大的力量，郭幽默回應︰「你是要我來選金門縣長對不對？」引起現場一陣大笑。

洪申翰：郭的誓言還能信嗎

民進黨立委洪申翰評論郭柯金門會表示，他很訝異，現在還有人相信郭台銘的誓言，郭台銘幾個月前曾說，若他未獲國民黨徵召參選總統，將會支持侯友宜，現在很明顯看到郭不會遵守過去的承諾，所以郭的誓言、山盟海誓還有辦法相信嗎？也許，有時候不老實的人或違背承諾的人，會有很多互相欺騙的方法。

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