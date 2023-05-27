提名參選人搓圓仔湯 政黨最重罰5千萬

立法院長游錫堃昨敲槌宣布「公職人員選罷法修正草案」三讀通過，針對曾經國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等犯罪者，終身不得登記為候選人。（記者田裕華攝）

2023/05/27 05:30

選罷法修正 接受境外委託播送競選罷免廣告 可罰千萬

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」，為防止境外勢力介入選舉，修正案明定，大眾傳播媒體不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播之競選或罷免廣告，也規定競選罷免活動期間刊播的廣告，應載明刊播者、出資者及其他資訊。

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這次修法也擴大政黨連坐處罰規範，獲黨內提名的參選人犯「搓圓仔湯」罪，及政黨推薦候選人加害其他獲政黨黨內提名參選人，公職選舉部分，政黨將被連坐開罰五十萬元以上五百萬元以下罰鍰；若為總統大選，政黨將被連坐開罰新台幣五百萬元至五千萬元。

林右昌︰貫徹掃除黑金 防境外介選

內政部長林右昌表示，這次修法目的是為貫徹掃除黑金、防杜境外勢力、深偽影音介入選舉，建立優質選舉環境。

根據新修正的選罷法，曾犯內亂、外患、貪污、組織犯罪、毒品危害、槍砲彈藥等罪者，以及曾犯洗錢防制法中關於洗錢、收受使用財源不明等行為，經有罪判決確定，包括緩刑，均不得登記為候選人。

此外，「違反最輕本刑七年以上有期徒刑，並經判處十年以上有期徒刑確定」、「判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅」、「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定」，終身不得登記為候選人。

為遏止境外勢力藉由委託播送廣告，影響選舉或罷免活動，三讀條文規範，報紙、雜誌、廣播電視事業、利用網際網路提供服務者或其他媒體業者，不得接受外國、大陸地區、香港、澳門居民、法人、團體或其他機構委託刊播的競選或罷免廣告，並應留存委託刊播的完整紀錄，違者可處二十萬元以上、一千萬元以下或該廣告費二倍的罰鍰。

散布深偽影音介選營利 加重刑罰

三讀條文也規定，以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人領銜人本人的深度偽造聲音、影像、電磁紀錄，犯選舉罷免誹謗罪，處七年以下有期徒刑。如果意圖營利，加重其刑至二分之一，得併科二百萬元以上、一千萬元以下罰金。

條文也明定，選舉公告發布或罷免案宣告成立之日起至投票日前一日止，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人的領銜人，知有廣播電視、網際網路刊播其本人的深度偽造聲音、影像，得向警察機關申請鑑識。如經鑑識，具有深度偽造情事，應以書面請求廣播電視事業、網際網路平台提供者等，處理所刊播的聲音、影像，且於接獲請求之日起二日內，停止刊登或下架。

公職人員、正副總統選罷法修正重點

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