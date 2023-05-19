12友邦致函譚德塞︰台參與WHA納議程

外交部長吳釗燮。（資料照）

2023/05/19 05:30

我方迄未受邀 薛瑞元今仍率團赴日內瓦與各國交流

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十六屆世衛大會（WHA）將於五月廿一日在瑞士日內瓦登場，台灣迄未受邀，衛福部長薛瑞元今仍將率世衛行動團赴當地與各國交流。外交部長吳釗燮昨表示，十二個友邦已致函世衛組織（WHO）秘書長譚德塞，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」的提案納入大會議程。為台灣聲援、進洽或致函的理念相近國家也比以前多、層級比以前高，顯示支持力道「比以前更好」。

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薛瑞元與吳釗燮昨共同召開記者會說明今年WHA參與規劃。薛瑞元說，雖然目前沒收到邀請函，行動團仍會準時出發，目的是要表達台灣在世衛缺席可能造成的遺憾，也藉此機會和理念相近國家與友邦面對面洽談。薛瑞元強調，將正確忠實地表達台灣二千三百萬人民希望加入國際衛生相關組織的意念。

吳釗燮表示，台灣持續透過各種管道向世衛組織表達訴求和立場。對於世衛秘書處無法以中立專業原則邀請台灣，一再忽視台灣參與的必要、急迫性和國際社會聲援的立場，外交部表達高度遺憾和強烈不滿。

吳釗燮也提到，除了教廷因為是觀察員，其他十二個我國友邦都已致函譚德塞，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」的提案以補充項目納入大會議程。不過關於會否進行二對二辯論，吳釗燮回應，相關推案工作正在進行當中，目標是「凝聚最大國際支持」，也會採行最適當的做法，相關情形將在會議之後對外說明。

吳釗燮︰挺台國家與層級勝以往

吳釗燮說，越來越多理念相近國家公開聲援我國，各國行政部門的支持力道尤其強勁。例如G7、歐盟連續第三年在外長聯合聲明中明確支持台灣有意義參與WHA和世衛技術性會議，美日等國高階官員也公開表達支持，各國立法部門並以通過法案、決議案等多元方式，力挺台灣。

在大會之中，吳釗燮預告，友邦國家除了為台灣提案，也會在大會發言聲援；理念相近國家會以直接或間接方式聲援。此外也有聯合致函、聯合進洽或單獨致函、單獨進洽等作為，「數量比以前多、層級比以前高」，來自理念相近國家的支持力道「比以前更好」。

另外，美國、澳洲、英國、加拿大、捷克、德國、日本及立陶宛八國駐台機構，昨發布聯合新聞稿，重申支持台灣有意義地參與世衛事務，並以觀察員的身分參加WHA。八國強調，病毒不分國界，邀請台灣有意義地參與世衛組織的論壇和技術委員會，既對台灣人民有益，也對全世界的人民有益。

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