德國教研部長將訪台 聚焦半導體等合作

德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格將訪台。（路透檔案照）

2023/03/19 05:30

〔政治中心／綜合報導〕據中央社報導，德國聯邦教育及研究部長史塔克—瓦特辛格將於廿日出發，前往台灣展開兩天訪問行程。德國官員指出，此行旨在強化教育、研究及科學領域合作，尤其在半導體、綠色氫能和電池研發等領域。官員表示，台德雙方定期交換意見和部會互訪「完全正常」，符合德國「一中政策」。此為德國閣員時隔廿六年訪台，極具象徵意義。

國科會主委吳政忠去年十一月訪德，並與史塔克—瓦特辛格在柏林會晤，討論台德在半導體、人工智慧的研究發展，以及地緣政治對全球供應鏈的影響。這是台德雙邊主管科研的首長首次舉行會談，吳政忠也力邀她訪台，獲得允諾。

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德國聯邦教育及研究部一名官員十七日對中央社證實，史塔克—瓦特辛格此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，尤其在半導體、綠色氫能和電池研發等領域。

德國外交部官員表示，台灣是一個民主國家，也是德國重要的貿易和投資夥伴，雙方定期交換意見和部會互訪「完全正常」，也符合德國「一中政策」。另據德國媒體報導，中國已向德國提出交涉，表達「極大不滿」。

一九九七年時任經濟部長芮克斯洛特曾訪台，史塔克—瓦特辛格將是廿六年來第一位訪台的德國部長級官員，具高度象徵意義。

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