名單惹議挨轟 國民黨滅火 選策會下架

國民黨中央選策會名單惹議，秘書長黃健庭昨召開記者會，宣布即日起選策會終止運作。（中央社）

2023/03/19 05:30

〔記者施曉光、陳政宇／台北報導〕國民黨「中央選戰策略會報」名單引發黨內外高度爭議，國民黨秘書長黃健庭昨緊急召開記者會宣布，即日起選策會終止運作，回歸原本黨內提名機制，由黨內幕僚機構做出提名建議，再送中央提名委員會通過，該提名委員會將由黨主席朱立倫召集，並邀請藍營縣市長在內的重要意見領袖組成。

黃指出，選策會原本設定就是臨時編組，主要目的是協助原有的黨內機制，其實就是幫忙秘書長整合協調，尤其在艱困選區幫忙舉薦人才、打贏選戰，既然現在選策會功能被外界放大、誤解、扭曲，造成不必要的困擾，因此昨天上午決定終止運作，事前也已經向朱立倫報告。

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22日組提名委員會 擬邀侯韓加入

黃健庭說，這次選策會成員都是延續去年九合一選舉的選策會，考量高雄市、台南市特別艱困，所以才會再邀請李全教、黃昭順、曾銘宗等人加入，這個思慮不夠周全，他身為選策會成員的邀請者，要承擔最大的責任，造成支持者與社會大眾焦慮，他深感抱歉。

雖然國民黨選策會已經終止運作，但十六日已經召開過第一次會議，決定立委提名時程，黃健庭表示，原決議內容當然有效，維持不變。

國民黨中常會廿二日將通過立委提名決策單位「中央提名委員會」委員名單，由朱立倫擔任召集人，成員包括副主席夏立言、連勝文、秘書長黃健庭等黨務幹部，還擬邀新北市長侯友宜等地方首長以及前高雄市長韓國瑜等黨內重要意見領袖。

民進黨新聞部主任張志豪批評，國民黨企圖用假動作掩飾黑金復辟的真相，朱立倫應為失敗決策與領導鄭重道歉。

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