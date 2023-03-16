中國撒銀彈 宏都拉斯將建交 我外交部：勿落圈套做出錯誤決定

中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚，昨表示已指示外交部與中國建立關係，我外交部昨召見宏都拉斯駐台大使布羅德表達嚴正關切。（路透）

2023/03/16 05:30

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚，昨表示已指示外交部與中國建立關係，但未提及是否與我國斷交。外交部昨召見宏都拉斯駐台大使布羅德表達嚴正關切，籲請宏方勿落入中國圈套，做出損及台宏多年友誼的錯誤決定。

我國與宏都拉斯邦誼近八十二年。卡蕬楚二○二一年競選期間就主張外交轉向，當選後在美國斡旋下維繫與台灣關係；副總統賴清德去年亦訪宏國出席就職典禮，邦交暫時穩定，不過宏國外長雷依納仍形容與台灣的關係是「流動的」。

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帕圖卡水壩工程 尋求中國金援

自去年中共廿大後，外交部就察覺台宏邦交不穩的預警情資，派遣高層親訪固邦。今年一月，雙方邦交又傳警訊，雷依納坦承，為尋求帕圖卡水壩工程金援，會晤中國外交部副部長謝鋒。卡蕬楚丈夫、前總統賽拉亞亦公開主張與中國建交。

台宏邦交這幾週續亮紅燈，卡蕬楚昨推文表示，她已指示雷依納處理與中國建立正式關係事宜，她決心遵守計畫，和世界各國一起自由擴大邊界。

我提醒宏國 中國承諾華而不實

外交部昨由次長俞大㵢召見宏國駐台大使布羅德。雙方會談約卅分鐘。俞向布羅德強調，我國推動許多禆益人民的合作計畫，是宏國真誠可靠的盟友。我國政府與人民一向在能力範圍內，協助宏國發展建設，在最需要的時候伸出援手；反觀中國獨裁政權提出華而不實的承諾，提醒宏國謹慎審酌，切勿落入圈套，做出傷害兩國多年情誼的錯誤決定。

陸委會表示，中共持續透過各種手段誘拉、惡意強奪我邦交國，意圖在國際間矮化台灣、消滅中華民國，我方嚴正抗議。

中國外交部發言人汪文斌昨回應「歡迎宏方有關表態」，並重申「一中原則」，但未說明和宏國建交細節或時程。

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