登記黨內總統初選 賴清德：讓台灣成為民主世界MVP

兼任民進黨主席的副總統賴清德（右）昨完成民進黨總統初選登記，高喊：「讓台灣成為民主世界的MVP。」（記者羅沛德攝）

2023/03/16 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕迎戰二○二四大選，兼任民進黨主席的副總統賴清德昨完成民進黨總統初選登記。他提出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」等訴求，並高喊「此時此刻我們都是台灣隊，Team Taiwan，挺台灣！一起加油！讓台灣成為民主世界的MVP」。

民進黨於十三日至十七日進行總統初選領表登記，賴清德昨在前屏東縣長潘孟安陪同下，搶頭香完成登記，目前尚無其他挑戰者，待十七日登記截止後，即可確定是否同額競選或進入初選。

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盼站第一線 建設國家、造福人民

賴清德表示，今年一月十八日，他懷著戒慎恐懼的心情接任民進黨主席，希望團結黨內，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，重新贏得人民的信任與支持，感謝中執會支持推動黨務革新，積極回應社會的期待；更感謝南投鄉親，在三月四日南投第二選區的立委補選，既給予民進黨蔡培慧「為南投爭一口氣」的機會，也給了民進黨重新出發、承擔使命的力量。

賴清德說，他是以無比堅定的心，參與民進黨總統初選，希望爭取黨內同志及台灣人民的支持，站在第一線率領團隊，建設國家、升級經濟、造福人民，並打擊黑、金、槍、毒，建立和諧安定公益的社會，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢者也得到照顧。

他進一步指出，台灣要透過妥善因應淨零轉型、疫後經濟復甦，以及烏俄戰爭所引發的地緣政治變化、供應鏈重組等挑戰，讓台灣未來能夠更智慧、更永續、更具有韌性。

拚經濟、護民主、強國防、保和平

賴強調，特別是台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，直接面對中國日益增強的文攻武嚇、外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，台灣正處於生存發展的關鍵時刻，一定要持續壯大台灣，堅守民主陣容，確保台灣的安全。

最後，賴清德呼籲民眾給他機會帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。

民進黨總統初選領表登記明天截止，若同額競選，賴清德十七日可確定出線，中執會下週三審查初選候選人資格，四月十二日公告總統候選人。

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