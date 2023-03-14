失聯士兵人在中國 我已接獲對岸通知

金防部二膽島陳姓上兵失聯，陸委會主委邱太三昨在立法院受訪表示，「人在大陸這一點是確認的」，已接獲對岸通知。（記者羅沛德攝）

2023/03/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕金防部二膽島陳姓上兵九日離營失聯，傳出游泳到中國，途中體力不支被中國海警救起。陸委會主委邱太三昨在立法院受訪表示，「人在大陸這一點是確認的」，已接獲對岸通知，國防部及相關單位持續處理中。

依國防部所發布「現役軍人逃亡通緝暨死亡相驗案件處理流程」規定，軍人不假離營廿四小時，應發布「離營通報」；若無故離營或不就職役超過六天，將觸犯「短期缺職罪」，應移送憲兵隊偵辦，並可依「陸海空軍刑法」第四十條第一項，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣卅萬元以下罰金。

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若證實是刻意逃兵，將觸犯「長期逃亡罪」，依陸海空軍刑法第卅九條第一項，意圖長期脫免職役而離去或不就職役，可處五年以下有期徒刑；若離營時，攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰的軍用物品，將面臨七年以上有期徒刑。邱太三昨日受訪指出，對岸有告訴我方陳兵在大陸，就像中國人士到台灣來，如果是用偷渡方式，海巡署和檢察官都會做後續調查與了解，「我想他們會在調查了解之後對外公布，人在大陸這一點是確認的」。

逃兵認定 由國防部法務部處理

陳兵九日失聯，十五日將屆滿六天，後續應移送憲兵隊偵辦。邱太三指出，這位士兵究竟什麼原因到大陸去，有關逃兵認定的相關機制，由國防部及法務部做後續處理。該兵是否投敵？邱太三回應，恐怕要由國防部了解。

民進黨立委張宏陸在立院內政委員會質詢，政府何時知道失聯士兵人在中國？邱太三回應，上週就知道人在中國，兩岸情勢雖然複雜，但如果沒有訊息通報機制就沒有辦法往來，所以兩岸一定會有處理管道及機制。

國民黨立委江啟臣表示，若要發布通緝，之後人要怎麼回來？邱太三說明，程序上，要做法律上定位。如果認定是逃兵，就是刑事犯，案件會移到地檢署，地檢署之後會傳喚或認為不用傳喚直接發布通緝。如果是刑事犯，就有可能依照兩岸共打協議處理。

國民黨立委陳玉珍受訪透露，這名士兵是伙房兵，在二膽島接觸不到什麼機密，為什麼會消失，現在是一個謎，軍方說有看到在海上的影像。在離島前幾天，有長官去島上視察，該員還有做甜點給大家吃。這次二二八休假時返家，陳兵還去買了一雙皮鞋，看起來沒有異狀。

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