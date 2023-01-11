官箴、治安等爭議 黃偉哲一次澄清

台南市長黃偉哲（右三）昨率市府局處首長說明台南重大爭議案件。（記者洪瑞琴攝）

2023/01/11 05:30

陳凱凌涉貪案 去年主動函送

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南最近發生太陽光電、爐碴案、前經發局長涉貪及嚴重警紀案，引發議論，台南市長黃偉哲昨親上火線，率相關局處首長首度大陣仗向媒體說明，強調清廉執政、行政透明。

黃偉哲強調，許多民眾和媒體關心近來發生在台南的事，包括官箴、治安、環境、光電設置等議題，外界傳言過多，市府不推責也不逃避，行政部分已經做了該做的，刑事部分以機密方式移送司法單位，他也簽准了；前經發局長陳凱凌涉貪案，市府去年六月主動函送並配合檢調，「疑似涉及不法，我不會護短，也不會掩蓋真相」，該怎麼辦就怎麼辦。黃偉哲也澄清說，已經秘密移送了（指陳凱凌案），哪裡還會在小內閣升遷名單內？外界傳言不實。

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為何台南地檢署羈押動作之前，政風處去年八月專案報告卻說沒有違法？市府秘書長方進呈說明，議會專案報告是針對行政部分，至於政風處認為刑事有問題的，就移送地檢偵辦，但有些內容無法在議會公開說明。政風處長高伯陽澄清，當時有向議會說明「部分檢舉內容涉及刑事不法，另由司法機關偵辦」。高伯陽說，未來將針對高風險業務提高抽查稽核強度，廉政倫理適用範圍也要擴大到技工、工友、司機、清潔員等。

工業區掩埋爐碴 四月底前清除

針對學甲爐碴案，副秘書長邱忠川表示，前市長賴清德時就已廢止行為人執照，黃任內更主動清除爐碴，主動移送檢調，主動公布辦理情形，目前農地已清除完成，工業區掩埋的爐碴在四月底前將陸續清除，其中有工廠在營運的地號將繼續監測環境。

南市近年暴力槍擊 案件數降低

黃偉哲要求持續掃蕩地方暴力集團，查緝黑金，他出示相關數據，指南市近年暴力犯罪案、槍擊案，發生件數都降低，掃黑件數、第一線攔阻詐騙金額都增加，顯示改善治安成效。

透過聯審機制 減少光電案黑數

針對光電設置議題，經發局長林榮川表示，市府透過改革聯審機制，將進度資訊公開、並提升審查效率，經發局收文以後七天內排審，案件若須修正，就以三個月為限，期限一過就退件，每案審查都秉持透明公開、嚴謹審慎，透過聯審機制與資訊公開，減少光電案黑數，將上下其手空間變成不可能。

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