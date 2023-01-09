北市立委補選》贏不到六千票 王鴻薇勝出

台北市第三選區立委補選昨投票，國民黨候選人王鴻薇（中）確定勝選現身競總，台北市長蔣萬安（右）也到場祝賀。（記者廖振輝攝）

2023/01/09 05:30

〔記者蔡思培、林良昇、黃靖媗／台北報導〕台北市第三選區（北松山、中山）立委補選昨舉行，投票率僅四十三．三五％，國民黨候選人王鴻薇以六萬○五一九票勝選，民進黨候選人吳怡農獲五萬四七三九票，相差五七八○票。王鴻薇向吳喊話「再加油」，也承諾會看緊納稅人的荷包，並走訪選區所有里辦公室，深入協助里民解決問題。

投票率僅四成三

據中央選舉委員會統計，此次補選選舉人數二十六萬七九六五人，投票人數為十一萬六一五五人，投票率約四十三．三五％。王鴻薇獲得六萬○五一九票；吳怡農獲得五萬四七三九票；無黨籍候選人蕭赫麟則獲五四二票。王鴻薇最終雖贏吳五七八○票，卻在中山區輸給吳怡農八四四票。

請繼續往下閱讀...

中山區「由藍轉綠」

王鴻薇昨傍晚發表勝選感言，感謝北松山、中山區選民給她服務機會，第三選區原是台北市長蔣萬安的選區，昨天是她壓力的開始，未來會更加倍努力表現，贏得選民信賴。王也坦言，最後幾天有感受到投票率可能偏低，所以選前一兩天有向選民進行訴求，慶幸先前有努力催票。

王也承諾，進入國會的第一件事是看緊納稅人的荷包，追查六年來超徵的一．一兆元使用流向；並走訪北松山、中山區所有里辦公室，深入了解、協助幫里民解決問題。

王鴻薇說，第三選區立委補選是二○二○年台北市長選舉的延長賽，更是二○二四年總統大選前哨戰，選舉證明國民黨從去年九合一大選、嘉義市長選舉到這次立委補選，都是穩紮穩打贏得勝選，也展現團結合作精神，對二○二四年選戰是一劑強心針。

昨天補選結果出爐後，國民黨主席朱立倫在臉書上發文，感謝支持這場選戰的黨內人士，並強調國民黨不會有一絲一毫自滿，會繼續堅持走對的路、提對的人，接下來還有三月四日南投立委補選的延長賽，也請大家繼續支持國民黨。

中選會表示，中選會將於一月十三日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。本次立委缺額補選當選人的任期，將至第十屆立法委員任期屆滿之日為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法