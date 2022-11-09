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    首頁　>　政治

    綠推1200月票 黃：中央先還錢給台北

    台北市長候選人黃珊珊昨痛批，過去台北市推一二八○月票時，中央有補助任何一塊錢嗎？ （記者塗建榮攝）

    台北市長候選人黃珊珊昨痛批，過去台北市推一二八○月票時，中央有補助任何一塊錢嗎？ （記者塗建榮攝）

    2022/11/09 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨北北基桃四位候選人昨共同推出「一二○○首都通交通月票」政見；無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨質疑，若此財源為中央補助，則台北市推行一二八○月票多年，都是用自己的錢，「中央是否應先還錢給台北」？台北市長柯文哲則批評此政見是「亂開支票」。

    民進黨北北基桃四位候選人昨推出「一二○○首都通交通月票」政見，不僅降價、擴大地區，並加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車等多元運具，且評估此計畫每年約需卅五億元，也獲得交通部支持。

    對此，黃珊珊昨天至松山區草埔市場掃街受訪時厲聲質疑中央，現在才突然關懷台北市交通，那這幾年到底在做什麼？推出八千多億元前瞻計畫為何沒想過做這件事？難道就因台北市非民進黨執政？過去台北市推一二八○月票時，中央有補助任何一塊錢嗎？

    過去沒補助過一塊錢

    黃珊珊質疑，民進黨應說明財源從何而來。若為中央補助，則台北市推行一二八○月票已行之多年，均以北市府停管基金支應，「中央是否應先還錢給台北」？並嗆聲希望未來不論誰當選，中央對此政見都別淪「空頭支票」。

    柯文哲昨出席北一女中樂儀旗隊赴美國玫瑰花車遊行授旗典禮，受訪時也質疑「錢從哪來」，並酸若中央補助北部，是否也應同樣補助中、南部？或是因認為南部選情穩贏所以不用補助，而北部還須選民支持，所以才給予補助？

    柯指出，政治還是要務實，就如北市府推一二八○月票時，都有計算須從停車管理基金撥多少錢來補助公共運輸，嗆聲此政見是「亂開支票」。

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