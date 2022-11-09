被質疑抗中保台DNA 蔣：會捍衛中華民國主權

國民黨台北市長候選人蔣萬安昨強調，會捍衛中華民國主權。（記者廖振輝攝）

2022/11/09 05:30

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕前聯電董事長曹興誠前天批國民黨台北市長候選人蔣萬安，自稱有「抗中保台」DNA，祖父蔣經國是不接觸、不談判、不妥協「三不」，父親蔣孝嚴卻跑去中國大陸吃吃喝喝，還接受中共領導人習近平的家宴，「這到底是什麼DNA？」蔣萬安昨強調，會捍衛中華民國主權，不會像民進黨嘴巴講抗中保台，戰略物資卻與中資合作，還有人用中國台灣的名義到中國大賺人民幣。

蔣萬安昨上午到景美參加景美集應廟平安遶境大典。蔣會後受訪，被問起曹興誠要他回應台灣是否獨立、曹更諷蔣經國喊「三不」，蔣萬安的父親蔣孝嚴卻去對岸吃吃喝喝，到底是哪種DNA？蔣對此回應，中華民國就是主權獨立的國家，這是非常清楚的事情。

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蔣萬安強調，會捍衛中華民國主權、堅守台灣人民選擇自由民主法治的生活。他也回批，他不會像民進黨嘴巴講抗中保台，但是卻要戰略物資與中資合作，甚至民進黨桃園市長候選人鄭運鵬矮化自我，用中國台灣的名義到中國大賺人民幣。

曹興誠日前在政論節目表示，蔣萬安的律師事務所以前是聯電所用，他判斷蔣在事務所不過是傳文件、做檔案，根本沒有接觸到案件的資格。無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天也酸蔣，自己在台灣當律師，「矽谷的律師離台北比較遠」。蔣不滿表示，選舉越到後期，看到綠營側翼傾巢而出，各種抹黑方式與手段讓人瞠目結舌。

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