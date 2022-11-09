徐巧芯鹹豬手說 阿中：選舉要有人性

民進黨台北市長候選人陳時中怒嗆徐巧芯行為惡劣，喊話說，選舉再怎麼樣也要有人性，不要做這種傷人的事。（記者陳昀攝）

2022/11/09 05:30

〔記者陳昀、林良昇、錢利忠／台北報導〕台北市議員徐巧芯日前影射民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲「伸鹹豬手」，事後公布的影片卻證明兩人是在下台階時握住手互相攙扶。陳時中昨表示，這種行為就是惡劣，無端影射他人都是一種傷害，選舉再怎麼樣也要有人性，不要做這種傷害人的事。

被問及徐巧芯爆料是否因為選情危急？陳時中回應，不管情勢怎麼樣變化，這樣的動作就是惡劣，無端把其他人影射進來都是一種傷害，選舉要有人性，大家還是秉持政見，對台灣和台北未來的發展盡量提出意見，不要再做這種傷害人的事情。

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陳時中說，自己太太身為女性，對於有人被無端影射也感到不滿，「選舉也好、做人也好，都是人，把人做好就好」。

另，行政院長蘇貞昌昨在立法院受訪表示，紙風車的執行長出來聲明清楚，當天她們都在場，是很單純的朋友聚會，希望不要扭曲抹黑，國民黨自己應該講清楚，是不是派狗仔隊跟拍對手？還扭曲抹黑？

對此，角逐台北市議員的律師詹晉鑒昨公布「馬英九牽徐巧芯」照片，質問徐巧芯為何對馬摟肩、牽手，一句話都不說？詹表示，徐企圖用毀滅陳的人格的方式打選戰，詹因此向台北地檢署告發徐意圖使人不當選。

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