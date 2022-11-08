宜居家園 劉櫂豪提1鄉鎮1特色公園

劉櫂豪化身「櫂豪叔叔」以淺而易懂的言詞，向小朋友說明自己的親子政見。（記者陳賢義攝）

2022/11/08 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕民進黨台東縣長候選人劉櫂豪推出「造好友善親子新台東」文宣，主張新台東縣政府要把舊台東看守所活化轉型為親子新樂園，並在每個鄉鎮市設立具在地特色的親子兒童樂園，並舉辦全國囡仔運動會，讓孩童快樂成長，打造適合養兒育女的好家園。

兒童公園結合在地產業、文化

劉櫂豪表示，打造台東成為宜居家園，首先要友善親子宜居環境，尤其台東缺乏親子同樂的遊憩場域，而日前新台東基地舉辦親子故事營，他以「櫂豪叔叔」身份坐在小椅子向小朋友與家長說明親子政見，是全國首見對孩子發表政見的記者會，深獲親子肯定。

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劉櫂豪說，他主張台東每個鄉鎮市都要打造一座結合在地產業、文化的特色兒童公園或是親子休憩場館，讓親子有休憩遊玩去處。例如，在池上可以稻米主題結合農村再造的親子樂園，成功可以用旗魚主題，關山的小鎮文化，南迴釋迦與咖啡產業等，打造友善親子環境，助益在地產業發展。

主張舊台東看守所 轉型親子樂園

另外，位於台東市精華區的舊台東看守所，過去因為是羈押嫌犯之處，二○一一年關下鐵門後便閒置，雖然法務部將部分閒置空間改做為矯正藝文展示館，但缺乏參觀人潮，效果不彰，新台東縣政府將推動舊看守所閒置空間活化，轉型成為全民共享的親子新樂園，以改變市區公共綠地不足，缺乏親子戶外互動空間的現狀。

辦全國囡仔運動會 讓親子同樂

劉櫂豪表示，親子新樂園規劃兒童游泳池、極限運動設施、舞蹈教室和溜冰場等設施，結合建置中的托育中心，發展成為全民共享、親子共樂及教育學習的地方。

新台東縣政府也將舉辦全國囡仔運動會，舉辦足球、滑步車與幼兒體能等比賽，讓二至六歲孩童盡情放電玩耍，家長們也能參與，親子同樂。

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