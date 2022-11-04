中山高封路基隆塞爆 4市長選將提解方

中山高速公路南下路段汐止交流道附近坍方，民進黨基隆市長候選人蔡適應（左二）昨偕同交通部長王國材（右二）會勘。（記者俞肇福攝）

2022/11/04 05:30

蔡適應協調台鐵加開列車、國道客運改道 謝國樑促落實邊坡防護

〔記者俞肇福／基隆報導〕中山高速公路南下路段的汐止交流道附近坍方，從五堵到汐止路段全面封閉，造成國道一號、三號在基隆境內的交流道、台六十二線快速道路及基隆市多處平面路段嚴重塞車，引起各陣營的基隆市長候選人關切；民進黨市長候選人蔡適應表示，已緊急聯絡台灣鐵路管理局加開電聯車班次、協調國道客運路線變更等。

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蔡適應說，他在二日晚上就緊急聯繫交通部長王國材，並與基隆市府、新北市府、台鐵局、勞動部和基隆港務分公司等單位密切溝通，降低對民眾通勤權益的衝擊，昨天也陪同王國材到坍方現場會勘。

蔡適應表示，他要求後續工程加速推動，也聯繫基隆市與新北市政府安排充足的警力疏導交通，並請交通部協調國道客運班次、路線重新變更，他在二日深夜聯絡台鐵局長杜微，協調加開電聯車班次，直到中山高封閉路段恢復通車為止。

勞部︰遲到不得扣全勤獎金

蔡適應並說，他已聯繫勞動部長許銘春，要求考量因天災因素導致國道封閉，勞工上班遲到不得列入出勤紀錄，也不得扣全勤獎金，已獲得許銘春同意。

勞動部表示，勞工如果因此遲到可向雇主說明，提供誤點證明、行車紀錄器、照片等資料佐證，資方如有異議，勞工可洽當地勞工局提供協助。

國民黨基隆市長候選人謝國樑指出，這次國道邊坡坍方影響許多通勤族的權益，造成上班、上學遲到，也延誤下班返家的時間，他過去擔任立法委員時都要求高速公路局針對邊坡安全進行檢測，這次坍方是否檢測未落實？應釐清責任歸屬。

陳薇仲促強化火車站接駁公車

時代力量市長候選人陳薇仲說，除了邊坡監測系統，應全面檢討盤點危險潛勢區域，市府要協調台鐵局加開班次來替代國道客運，各區到火車站的接駁公車也要同步強化，否則民眾很難利用軌道運輸來替代國道。

黃希賢提五方案改善運輸效率

無黨籍市長候選人黃希賢提出「交通大補帖」政策，紓解壅塞並改善大眾運輸效率，五項方案包括一二八○元「基隆通」月票、爭取七堵交流道增設七堵轉運站、發展綠色共享運輸、市區停車空間倍增、七區齊發七色觀光巴士、跳蛙公車。

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