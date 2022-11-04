為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中山高封路基隆塞爆 4市長選將提解方

    中山高速公路南下路段汐止交流道附近坍方，民進黨基隆市長候選人蔡適應（左二）昨偕同交通部長王國材（右二）會勘。（記者俞肇福攝）

    中山高速公路南下路段汐止交流道附近坍方，民進黨基隆市長候選人蔡適應（左二）昨偕同交通部長王國材（右二）會勘。（記者俞肇福攝）

    2022/11/04 05:30

    蔡適應協調台鐵加開列車、國道客運改道 謝國樑促落實邊坡防護

    〔記者俞肇福／基隆報導〕中山高速公路南下路段的汐止交流道附近坍方，從五堵到汐止路段全面封閉，造成國道一號、三號在基隆境內的交流道、台六十二線快速道路及基隆市多處平面路段嚴重塞車，引起各陣營的基隆市長候選人關切；民進黨市長候選人蔡適應表示，已緊急聯絡台灣鐵路管理局加開電聯車班次、協調國道客運路線變更等。

    蔡適應說，他在二日晚上就緊急聯繫交通部長王國材，並與基隆市府、新北市府、台鐵局、勞動部和基隆港務分公司等單位密切溝通，降低對民眾通勤權益的衝擊，昨天也陪同王國材到坍方現場會勘。

    蔡適應表示，他要求後續工程加速推動，也聯繫基隆市與新北市政府安排充足的警力疏導交通，並請交通部協調國道客運班次、路線重新變更，他在二日深夜聯絡台鐵局長杜微，協調加開電聯車班次，直到中山高封閉路段恢復通車為止。

    勞部︰遲到不得扣全勤獎金

    蔡適應並說，他已聯繫勞動部長許銘春，要求考量因天災因素導致國道封閉，勞工上班遲到不得列入出勤紀錄，也不得扣全勤獎金，已獲得許銘春同意。

    勞動部表示，勞工如果因此遲到可向雇主說明，提供誤點證明、行車紀錄器、照片等資料佐證，資方如有異議，勞工可洽當地勞工局提供協助。

    國民黨基隆市長候選人謝國樑指出，這次國道邊坡坍方影響許多通勤族的權益，造成上班、上學遲到，也延誤下班返家的時間，他過去擔任立法委員時都要求高速公路局針對邊坡安全進行檢測，這次坍方是否檢測未落實？應釐清責任歸屬。

    陳薇仲促強化火車站接駁公車

    時代力量市長候選人陳薇仲說，除了邊坡監測系統，應全面檢討盤點危險潛勢區域，市府要協調台鐵局加開班次來替代國道客運，各區到火車站的接駁公車也要同步強化，否則民眾很難利用軌道運輸來替代國道。

    黃希賢提五方案改善運輸效率

    無黨籍市長候選人黃希賢提出「交通大補帖」政策，紓解壅塞並改善大眾運輸效率，五項方案包括一二八○元「基隆通」月票、爭取七堵交流道增設七堵轉運站、發展綠色共享運輸、市區停車空間倍增、七區齊發七色觀光巴士、跳蛙公車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播