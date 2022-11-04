男友助理捐款民眾黨 高虹安：個人意志

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安昨晚參加北區問政說明會時，針對媒體提問有關李姓前助理被爆出疑似有「國庫通黨庫」、是否投保健保、疑似「炒房」等質疑做出回應。（記者洪美秀攝）

2022/11/04 05:30

〔記者洪美秀、黃靖媗／綜合報導〕民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安的李姓前助理被質疑捐款六十萬元給民眾黨，是否「國庫通黨庫」？高虹安昨答覆媒體提問時表示，已明確告知大家這位助理其任職期間，都有完成相關工作，薪酬也是合法取得的，至於他要如何運用是其個人意志；她對其捐款給民眾黨也很高興，因為民眾黨的資源相對比較少。

稱薪酬取得合法 勿放大解釋

高虹安也指出，已有媒體提到，包括民進黨的柯建銘及蘇嘉全的主任或助理，也有對民進黨捐款，且數字還不小，只要薪酬的取得都是合法的，大家不用放大去解釋這裏面有什麼不法的行為。

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外傳該李姓前助理疑似炒房，高虹安回應，根據媒體報導那應該是二○一三年的事，當時她還沒進鴻海，也不認識李男，對此事她確實不清楚。

指檢調偵辦中 避談外界質疑

國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑李姓前助理在擔任國會助理期間，「全時段」代高虹安接聽電話和執行任務，這樣的工作算不算是正職？高有沒有幫他保健保？對此，高虹安強調，此事檢調單位已在偵辦中，也有偵辦程序，相關細節將由檢調單位來處理，她不會像北機組那樣，會留給特定媒體來做獨家的報導。

針對林耕仁提到，若查出有灰色事業是靠綠營包庇就退選，是否會採同樣的標準？高虹安則稱，她並沒有什麼灰色事業，不太了解林耕仁這個問題是要問什麼，但尊重也祝福他。

網路紅人劉宇二日指出，該李姓助理在二○二○年十二月與二○二一年六月分別捐贈三十萬元給民眾黨，共計捐款六十萬元，約略等於立院公費助理十四個月的薪資行情，引起外界質疑李擔任助理的薪資，與捐贈民眾黨的政治獻金間的關係。

高虹安競選辦公室發言人徐千晴昨日表示，李姓助理捐款給民眾黨屬於他的個人自由意志，他認同且支持民眾黨，不只李忠庭有捐款給民眾黨，高虹安也曾另外捐款並為黨做出其他付出，一切均合法，呼籲綠營政治人物與側翼，不應再製造新謠言。

查閱監察院政治獻金資料，高虹安確實曾於二○二○年共捐贈二十萬元予民眾黨，但根據民眾黨「財務管理辦法」，立委每年募款責任額為六十萬元，若只計算高虹安本人的捐款，遠遠不及民眾黨訂定的責任額標準。

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