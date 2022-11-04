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    首頁　>　政治

    林耕仁再問高虹安：男友助理是專職 還是兼職

    國民黨新竹市長候選人林耕仁昨天火力全開，轟高虹安只會閃躲， 拉低新竹市長選舉格調，更以市長之位反嗆高。（記者洪美秀攝）

    國民黨新竹市長候選人林耕仁昨天火力全開，轟高虹安只會閃躲， 拉低新竹市長選舉格調，更以市長之位反嗆高。（記者洪美秀攝）

    2022/11/04 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨天火力全開，質疑民眾黨候選人高虹安，其男友擔任立院公費助理是專職還是兼職？有無投保健保？對於高日前指控林耕仁及其家族經營灰色企業，林昨天說，他已保證若違法就退選或辭市長職，嗆聲高虹安是否也應比照辦理？

    籲高選前就說明 勿假借司法打拖延戰

    林耕仁說，高虹安的李姓男友疑似詐領助理費案，高應先說清楚李姓助理是「專職」還是「兼職」？既然高是李姓助理的雇主，依法必須在立法院幫李男投保健保。依二代健保規定，如同時具專任工作與兼職工作者，應以「專任職務的工作參加全民健康保險」。主要工作認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工時長短相同時，以收入較高者認定。

    林耕仁也提醒高，李姓助理前天所發的聲明表示，「全時段」代高虹安接聽電話和執行任務，這樣的工作是不是「正職」？高雖表示「很快會整理好證據，主動提供檢調」，林呼籲，選舉只剩廿幾日，高應在投票日前盡速備妥資料向市民說明，而非假借司法途徑當作拖延戰術。

    林耕仁強調，高虹安未經任何查證，日前指控他「藉綠營掩護本人家族在新竹多年來經營灰色事業」云云，林承諾，如果有證據證明他的家族有哪種灰色事業被綠營包庇的違法事實，他就退出選舉；即便當選，也會辭去市長職務。

    家族事業若違法就退選 促高比照辦理

    林耕仁也嗆高虹安，指高曾說，「如果有拿父母的一張發票或機票跟資策會請款，她可以立刻退選」，他也要問高可不可以承諾：未來高被質疑的相關問題若是涉法，能否也比照和他相同的標準，退出市長選舉？或即便當選，也要辭去新竹市長職務？

    高虹安日前在聲明中批評林耕仁「當選機率極低」、「不努力經營自己基層」，林昨天也直球對決，質疑高之前去拜訪吳國寶議員時遲到半小時、向吳坦承「找不到路」。林耕仁反問，一個找不到新竹道路的市長候選人，究竟有什麼資格指責他「不努力經營基層」？

    林耕仁也轟高虹安，面對外界對她的種種疑慮，總是閃躲，還逃到外縣市，牽扯新竹是「是非之地」，高虹安對中華大學夜間部學歷的態度，以及面對爭議時的反應，已經讓樸實的新竹人徹底反感。

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