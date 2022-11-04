沈慧虹競辦質疑：高虹安國庫通黨庫

民進黨新竹市長候選人沈慧虹指出，高虹安爭議涉及公共利益，高應對社會大眾和選民說清楚。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/04 05:30

「為何另有高薪的李男擔任公費助理？ 為何捐錢給民眾黨？」

〔記者蔡彰盛、陳政宇／綜合報導〕九合一大選投票倒數廿二天，民眾黨新竹市長候選人高虹安的李姓男友成為焦點。民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選團隊昨召開記者會，提出兩點疑問。為什麼高虹安要讓本來就領有高薪的李男擔任公費助理？第二是為何李男要捐款六十萬元給高所屬的民眾黨？是否有「國庫通黨庫」的疑慮？沈慧虹指出，高虹安爭議涉及公共利益，應對社會大眾和選民說清楚。

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全時段接聽公務手機 原職如何勝任

沈慧虹競選辦公室執行總幹事、新竹市議員陳建名質疑，高虹安知情李姓前助理有高薪工作嗎？為什麼非要由他擔任公費助理？如果李男公費助理工作屬實，且如聲明所述全時段接聽高虹安公務手機，原高薪工作如何勝任？「台灣有哪一個老闆，可以同意員工廿四小時做另一份工作，卻坐領高薪？還是其高薪另有其他故事？」

是否讓人頭助理薪水 回捐所屬政黨

陳建名也質疑，公費助理為什麼要捐錢給其老闆的所屬政黨，是不是為了要補上高虹安的責任額度？根據民眾黨內規，不分區立委的募款額度是六十萬。高虹安在二○二○年捐出二十萬元給民眾黨，李捐三十萬元，「高虹安是否讓人頭助理領國家薪水，再回捐給所屬政黨？是否有國庫通黨庫的疑慮？」

律師陳永來表示，有關助理費爭議，有兩個面向可觀察，一是這個助理實際上有無執行助理工作？二是助理費核撥下來，有無回流到民意代表的口袋？如符合上述狀況，已觸犯貪污治罪條例第五條，最輕本刑七年有期徒刑。

沈：高毫無溝通誠意 讓新竹人失望

沈慧虹說，做為市長候選人，守法、誠信與操守是基本價值，無法理解高虹安身為立委卻知法玩法，高不要以國家機器打壓、特定政黨抹黑的說法，掩蓋遊走法律邊緣的事實。沈強調，高虹安遇到大眾的質疑，涉嫌論文侵權、涉嫌違規兼職、涉嫌詐領助理費、專利爭議，都是閃躲與轉移焦點，回應問題時更是高高在上，完全看不見與人民溝通的誠意，讓新竹人失望。

柯「立委扣打」說 王定宇：涉貪瀆重罪

對於高虹安以公費聘李姓男友做為立法院公費助理，李卻遭爆料任職兩年期間共捐六十萬元給民眾黨，被質疑「國庫通黨庫」；台北市長柯文哲回應，每個不分區立委都有扣打（配額）要捐，這跟要求的一樣。對此，民進黨立委王定宇直呼，「柯文哲是在推高虹安一把嗎？」真正的問題是，不能用「人頭助理」詐領「公費助理薪資」，來支付高虹安的募款「扣打」，那就變成涉犯貪瀆重罪了。

立法院民進黨團幹事長羅致政受訪表示，外界有這樣的質疑和推論，看起來是合理的，必須由高虹安自己來回應；至於能否說清楚、講明白，這取決於高自己的態度，相信真相會被發現。

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