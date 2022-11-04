劉建國疼農民 水稻育苗業者力挺

雲林水稻育苗業者成立後援會，力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國。（記者黃淑莉攝）

2022/11/04 05:30

劉允諾打造雙技農業提高收益 雲林設農業創新加值園區已有眉目

〔記者黃淑莉／雲林報導〕感謝民進黨雲林縣長候選人劉建國長期疼惜農民、關心雲林農業發展，水稻育苗業者昨天成立後援會，高喊「雲林水稻育苗業者挺建國」；劉建國表示，他已提出打造雲林雙技農業，若入主縣府將儘速推動，提高農業產值、農民收益。

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劉建國先細數這幾年在立法院奔走修法通過的農業法案，包括農業保險法、農民退休儲金條例、農民健康保險條例等，讓農民、農作物及退休農民都更有保障。

不僅為農民爭取福利，對於農漁民子女的權益也十分關心，劉建國發現農民漁子女獎助學金門檻高，二○一九年透過總質詢，向行政院長蘇貞昌及農委會主委陳吉仲反應，最終決定調整金額，同時取消學期成績門檻限制，讓更多人受惠。

劉建國說，因應農村人口老化，為解決農村人力缺口，農委會這幾年不斷的推動大小農機補助，小型農機補助二○一九年就達到八萬七千多台，二○二○年也有六萬多台，大型農機近兩年也達三千台，未來他將推動科技農業，與農委會一同研發出更多協助農作的大小農機或無人機等。

劉建國強調，他要在雲林打造雙技農業，也已經開始著手擘劃相關未來，包括北港一處八十三公頃的閒置土地，可建設為「雲林設農業創新加值園區」，相關規劃也獲農委會主委陳吉仲認同與支持。

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