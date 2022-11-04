為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    劉建國疼農民 水稻育苗業者力挺

    雲林水稻育苗業者成立後援會，力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國。（記者黃淑莉攝）

    雲林水稻育苗業者成立後援會，力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國。（記者黃淑莉攝）

    2022/11/04 05:30

    劉允諾打造雙技農業提高收益 雲林設農業創新加值園區已有眉目

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕感謝民進黨雲林縣長候選人劉建國長期疼惜農民、關心雲林農業發展，水稻育苗業者昨天成立後援會，高喊「雲林水稻育苗業者挺建國」；劉建國表示，他已提出打造雲林雙技農業，若入主縣府將儘速推動，提高農業產值、農民收益。

    劉建國先細數這幾年在立法院奔走修法通過的農業法案，包括農業保險法、農民退休儲金條例、農民健康保險條例等，讓農民、農作物及退休農民都更有保障。

    不僅為農民爭取福利，對於農漁民子女的權益也十分關心，劉建國發現農民漁子女獎助學金門檻高，二○一九年透過總質詢，向行政院長蘇貞昌及農委會主委陳吉仲反應，最終決定調整金額，同時取消學期成績門檻限制，讓更多人受惠。

    劉建國說，因應農村人口老化，為解決農村人力缺口，農委會這幾年不斷的推動大小農機補助，小型農機補助二○一九年就達到八萬七千多台，二○二○年也有六萬多台，大型農機近兩年也達三千台，未來他將推動科技農業，與農委會一同研發出更多協助農作的大小農機或無人機等。

    劉建國強調，他要在雲林打造雙技農業，也已經開始著手擘劃相關未來，包括北港一處八十三公頃的閒置土地，可建設為「雲林設農業創新加值園區」，相關規劃也獲農委會主委陳吉仲認同與支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播