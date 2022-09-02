張善政提告 鄭運鵬：有所本不怕告

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左三）昨邀在桃園落地生根的「即將成真火舞團」及新住民代表，一同開箱競選主視覺特色模型看板。（記者鄭淑婷攝）

2022/09/02 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄、李欣芳／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬陣營質疑國民黨對手張善政的農委會研究報告涉嫌抄襲、Ａ錢，張憤而提告。鄭運鵬昨表示尊重，強調是根據媒體報導發言、有所本，不怕提告；桃園市長鄭文燦認為，事情並不會因為張善政提告而洗白或讓案子消失，呼籲張誠實以對。

鄭運鵬：根據市民知的權益 質疑張善政

週刊日前揭露張善政於宏碁集團副總經理任內，擔任農委會委託為期三年、總經費五七三六萬元「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，研究報告涉嫌剪貼、抄襲，有簡轉繁、英翻中等手法。

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鄭運鵬強調，他們是根據媒體內容及市民知的權益來質疑張善政，複製貼上沒有引用來源、甚至沒有付費，對可能被侵權的雜誌、名譽受損的母公司，張善政應該說明，「張善政要提告，我們尊重，我們根據媒體報導也有所本，不怕他告！」

對於張善政回擊「若有一毛錢到我口袋就退選」、「鄭運鵬不是笨，就是壞」，鄭運鵬表示，張參選後，永遠認為別人壞、說別人是妖魔鬼怪，如今張善政有這樣的醜聞，還說資料準備得很充分，呼籲張用之前檢視前新竹市長林智堅碩士論文的相同標準檢討自己，用上網直播、記者會等方式公開說明。

鄭文燦：事情不會洗白 張應誠實以對

鄭文燦認為，農委會委託研究計畫有一定規範，並不會因提告而洗白或讓案子消失，張善政是計畫主持人，最佳的策略是誠實以對，而不是把責任推給宏碁或其他人。

桃園市議會民進黨團昨開記者會，黨團總召黃景熙痛批張善政「做賊喊抓賊」，誠信完全破產，應道歉退選。議員呂林小鳳說，五七三六萬元對一般市民來說是天文數字，面對社會大眾質疑，張善政還瞎扯「幫政府整理資料」，建議農委會將全案送監察院調查。議員郭麗華、彭俊豪、陳雅倫都強調，張善政長期用專業學者的形象來包裝卻涉嫌抄襲，這讓人懷疑他的漂亮學經歷是「膨風水蛙」。

蘇揆：五千多萬是民脂民膏 會查清楚

行政院長蘇貞昌昨受訪表示，五千多萬元是民脂民膏，現在社會有很大的質疑，就由相關部會查清楚，向社會報告。

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