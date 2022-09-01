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    首頁　>　政治

    以視訊接見帛琉副總統 蔡︰台帛合作 貢獻國際社會

    總統蔡英文（右）昨以視訊方式與帛琉副總統席嫵杜（左）進行會談。（總統府提供）

    總統蔡英文（右）昨以視訊方式與帛琉副總統席嫵杜（左）進行會談。（總統府提供）

    2022/09/01 05:30

    〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕帛琉副總統兼司法部長席嫵杜率團來訪，週一原要會見蔡英文總統，但因團員確診，蔡總統與副總統賴清德昨改以視訊方式接見。蔡英文說，全球進入後疫情階段，台灣和帛琉更要加強合作，一起為國際社會做出更多的貢獻。訪團於昨日離台。

    蔡英文指出，台灣和帛琉共享民主自由的普世價值，過去二十多年來，雙方在各領域的合作打下穩固基礎；她要藉這個機會，感謝帛琉政府展現民主盟友之間相互扶持的精神，長期在國際領域為台灣發聲、支持我們的國際參與。

    蔡總統強調，席嫵杜此行來訪，兩國完成簽署「刑事司法互助協定」、「法醫合作瞭解備忘錄」及「災害風險管理能力建構與災防技術共享合作協定」；期待台帛之間能持續發展跨領域的交流，為雙方人民帶來更多福祉。

    隨後，席嫵杜表示，期待近期的未來能再次造訪台灣，與蔡總統親自見面；她身兼司法部長，期待雙邊有更多機制，能強化司法、海事監測、災害管理及資訊科技等領域共同利益。

    席嫵杜提到，帛琉和台灣一樣，有廣大的領海，帛琉非常努力在前線運用手邊擁有的科技，尤其是遠距數據監測工具，以維持監控領海。她非常感謝區域夥伴、特別是中華民國台灣的支持，讓印太地區能保持自由與開放。

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