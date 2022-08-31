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    曾說誠信破產就該退選// 張善政爆抄襲、請領5736萬

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）昨天被週刊踢爆過去任職宏碁副總期間，申請農委會5736萬元的研究案多方抄襲。（記者陳恩惠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）昨天被週刊踢爆過去任職宏碁副總期間，申請農委會5736萬元的研究案多方抄襲。（記者陳恩惠攝）

    2022/08/31 05:30

    〔記者楊媛婷、陳恩惠／綜合報導〕前新竹市長林智堅爆發論文案時，國民黨桃園市長參選人張善政發言稱「誠信破產時就該退選」，但張善政昨天也被週刊踢爆過去任職宏碁公司副總期間，申請農委會五七三六萬元的研究案多方抄襲，包含引用農委會期刊、媒體報導、國外網站等內容未註明出處；張善政昨回應，受農委會委託蒐集資訊跟學術研究抄襲狀況不同，強調「身正不怕影子斜」。

    任職宏碁 農委會研究案拼貼、抄襲

    根據週刊報導，張善政任職宏碁副總期間，申請農委會二○○七年到二○○九年的三年期研究計畫，該計畫名稱為「農業電子化發展策略分析與規劃」，經費總計五七三六萬元，由張善政擔任計畫主持人，該計畫須提交多份子報告，另外需要舉辦多次跨部會圓桌論壇與邀請國外學者的相關研討會。

    週刊爆料指該計畫報告書為「佛跳牆」式抄襲，除英翻中直接照搬媒體報導內文，甚至抄農委會發行的期刊《農政與農情》，多篇未註明內容來源。

    週刊指稱該計畫書部分內容因為直接抄香港網站，或拼貼相關領域的研究論文、媒體報導，導致內容、語法都不通順，甚至連研究報告中甚少出現的「驚嘆號」都出現其中。

    張：受託蒐集資訊 與學術研究不同

    該報導還稱，張善政主持的計畫於最後一年、領走一七四○萬元的結案報告，全文只有六頁且未公開於「政府研究資訊系統（GRB）」。

    週刊也指出，張善政執行計畫期間，適用當時的〈行政院所屬各機關委託研究計畫管理辦法〉。該辦法規定，政府機關進行委託時，契約規範事項應包括受委託者及委託機關雙方對可能侵害第三者智慧財產權應負之責任。

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