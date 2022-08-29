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    蔣拋健康紅利 運動集點可換車票

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左三），昨提出運動集點可換車票政策。（蔣萬安委員辦公室提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安（左三），昨提出運動集點可換車票政策。（蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/08/29 05:30

    〔記者蔡思培、施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨下午舉辦「整個台北都是我的運動場」政策發布會，主張運動中心與運動場館提供民眾十二次免費運動機會，運動還可累積紅利點數兌換公車票、捷運票或美術館門票等。蔣也表示，將爭取亞洲職棒冠軍爭霸賽等國際賽事申辦，並設立「電競運動館」。

    蔣萬安表示，近十年來台北市規律運動人口皆未超過四十％，但北市有登山步道、自行車道、鄰里公園、十二區民活動中心系統等既有優勢，未來要讓運動中心及其他民營運動場館，提供給市民十二次免費運動機會，大家累積健康紅利點數，可換公車票、捷運票、美術館門票，以及與台北市府合作之企業廠商的消費折扣，提供市民朋友有感小確幸。

    設立「電競運動館」

    蔣萬安也說，未來要用科學化策略強化青少年選手培訓，主張建置「台北市體育運動資料中心」，未來也要爭取亞洲職棒冠軍爭霸賽、亞洲盃女足賽等各單項國際頂級賽事來台北，以及申辦二○三八年亞運。蔣也針對電競提出政策，強調未來要推動「電競運動館」，設立全台首座專業電競國家級訓練中心。

    蔣萬安先前提出生育第二胎可優先入住社宅並租金八折，民進黨台北市長參選人陳時中昨則提社宅全面降租十％，更認為這比蔣的政策更全面。蔣昨表示，自己提出第一胎生育獎勵翻倍從兩萬元變四萬元、第二胎直接符合入住社宅資格並享有租金八折，這是清楚地將有限資源效益極大化。

    對於日前自稱是「正藍軍」，被前台北市副市長黃珊珊批評為「封建思想」，蔣萬安表示，他勇於表達自己的政治立場，與封建無關，不會隱藏自己的政黨屬性，也不會變來變去。

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