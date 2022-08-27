張善政避談林姿妙涉貪 鄭運鵬批裝傻

國民黨桃園市長參選人張善政表示，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭起訴應尊重司法，不是說三道四。（記者謝武雄攝）

2022/08/27 05:30

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪遭訴，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天抨擊國民黨對手張善政「不是不懂，只是裝傻跟視而不見」，民眾黨桃園市長參選人賴香伶也質疑張迴避觸碰這個不法集團議題，呼籲他向社會交代其態度，對此，張善政回應，政治人物都應尊重司法，不要在旁邊說三道四、指指點點。

賴香伶籲張表態 讓市民相信

林姿妙被訴收受不正利益、財產來源不明、特殊洗錢、偽造文書等罪，其中「甲地免徵土地增值稅」換取地主「繼續無償提供乙地做為競選總部」案，是她二○一八年縣長競總用地，勝選後總部臨時建築未在期限內拆除，也未申請延長使用，二○二○年成為國民黨總統候選人韓國瑜宜縣競總，是林姿妙主持縣務會議通過就地合法，免拆除及免重新搭建，獲取二四○萬元不當利益。

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鄭運鵬昨於楊梅區市場掃街拜票時，媒體詢及對張善政屢屢避談林姿妙涉貪案的看法，鄭直批張難辭其咎，因二○二○總統大選，張任韓的副手，如今以「尊重司法」或「審判未有結果，暫不談（林姿妙）退選」等模糊說法帶過，有裝傻之嫌。

賴香伶認為，張善政至今對林姿妙的犯罪行為都不敢批評，市民怎麼敢相信他是願意說真話、扛責任的市長候選人？呼籲張應就林案清楚表態。

張︰政治人物都應尊重司法

面對鄭、賴的批判或質疑，張善政仍未直接評論林案，反指從本案及前陣子論文事件，看得出來民進黨沒有尊重司法、學術倫理的觀念，而是政治可以凌駕司法、學術，令人悲憤。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）批張善政避談涉貪的宜蘭縣長林姿妙「不是不懂，只是裝傻」。（記者許倬勛攝）

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