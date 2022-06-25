為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營：民進黨桃竹提名 解套國民黨僵局

    國民黨本週中常會提名市議員林耕仁參選新竹市長，順利化解提名僵局。（資料照）

    國民黨本週中常會提名市議員林耕仁參選新竹市長，順利化解提名僵局。（資料照）

    2022/06/25 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨本週中常會提名市議員林耕仁參選新竹市長，順利化解提名僵局。藍營立院知情人士指出，國民黨中央最後同意提名林，除了地方系統積極向中央勸說、林的民調也未顯著落後外，更是因認定民進黨人選不夠強，「推了最後一把」。

    國民黨新竹市長提名爭議延燒許久，市議會國民黨團早在去年七月就共推林耕仁參選。但據了解，黨務高層對林耕仁一直有「不夠強」的疑慮，也擔心受地方箝制，想掌握最終提名權，除立委鄭正鈐外，更傳出前立委徐欣瑩、前通傳會委員翁曉玲等奇兵人選。

    新竹市黨部對黨中央態度大感不滿，主委、市議會議長許修睿甚至揚言若黨中央主導，責任自負。據了解，地方系統多次奔走向高層疏通，強調林耕仁獲藍營地方九成以上里長、五分之四議員力挺。

    藍營立院知情人士表示，地方系統向黨內高層說明林耕仁的優勢，在地方的基本盤穩固。黨中央隨即針對林耕仁及鄭正鈐做多次內參民調，幾乎勢均力敵，代表林並非無競爭力，且黨中央也提不出其他更強人選納入名單。

    他說，高層最後提名林耕仁，有兩大因素：一是黨中央強勢在桃園市提名張善政參選的「桃園之亂」，直到現在還在善後，若新竹市重蹈覆轍，後果不堪設想。二是民進黨在桃園市、新竹市的提名佈局，推了最後一把；藍營評估，新竹市長林智堅轉戰桃園市，恐讓新竹市民反感，且沈慧虹缺乏知名度，在諸多因素下，黨中央無理由再卡林耕仁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化縣長選戰可望女女對決》蔡英文擬徵召黃秀芳 挑戰王惠美
    2022/06/25 05:30

    彰化縣長選戰可望女女對決》蔡英文擬徵召黃秀芳 挑戰王惠美
    高虹安批正副市長雙辭參選 林智堅反嗆黃珊珊寄生北市府
    2022/06/25 05:30

    高虹安批正副市長雙辭參選 林智堅反嗆黃珊珊寄生北市府

    醫師研發減重茶為全台減少20萬公斤
    遭散播不實訊息 林智堅團隊提告
    2022/06/25 05:30

    遭散播不實訊息 林智堅團隊提告
    租借桃園全代會場地爭議》國民黨轟政治力介入 市府反批霸道
    2022/06/25 05:30

    租借桃園全代會場地爭議》國民黨轟政治力介入 市府反批霸道

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    68歲生日 張善政許願入主桃市府
    2022/06/25 05:30

    68歲生日 張善政許願入主桃市府
    謠言終結站》石斑常餵抗生素？ 學者：養殖戶須依獸醫師指示投藥
    2022/06/25 05:30

    謠言終結站》石斑常餵抗生素？ 學者：養殖戶須依獸醫師指示投藥
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播