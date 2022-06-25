藍營：民進黨桃竹提名 解套國民黨僵局

國民黨本週中常會提名市議員林耕仁參選新竹市長，順利化解提名僵局。（資料照）

2022/06/25 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨本週中常會提名市議員林耕仁參選新竹市長，順利化解提名僵局。藍營立院知情人士指出，國民黨中央最後同意提名林，除了地方系統積極向中央勸說、林的民調也未顯著落後外，更是因認定民進黨人選不夠強，「推了最後一把」。

國民黨新竹市長提名爭議延燒許久，市議會國民黨團早在去年七月就共推林耕仁參選。但據了解，黨務高層對林耕仁一直有「不夠強」的疑慮，也擔心受地方箝制，想掌握最終提名權，除立委鄭正鈐外，更傳出前立委徐欣瑩、前通傳會委員翁曉玲等奇兵人選。

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新竹市黨部對黨中央態度大感不滿，主委、市議會議長許修睿甚至揚言若黨中央主導，責任自負。據了解，地方系統多次奔走向高層疏通，強調林耕仁獲藍營地方九成以上里長、五分之四議員力挺。

藍營立院知情人士表示，地方系統向黨內高層說明林耕仁的優勢，在地方的基本盤穩固。黨中央隨即針對林耕仁及鄭正鈐做多次內參民調，幾乎勢均力敵，代表林並非無競爭力，且黨中央也提不出其他更強人選納入名單。

他說，高層最後提名林耕仁，有兩大因素：一是黨中央強勢在桃園市提名張善政參選的「桃園之亂」，直到現在還在善後，若新竹市重蹈覆轍，後果不堪設想。二是民進黨在桃園市、新竹市的提名佈局，推了最後一把；藍營評估，新竹市長林智堅轉戰桃園市，恐讓新竹市民反感，且沈慧虹缺乏知名度，在諸多因素下，黨中央無理由再卡林耕仁。

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