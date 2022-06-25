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    首頁　>　政治

    租借桃園全代會場地爭議》國民黨轟政治力介入 市府反批霸道

    國民黨規劃八月二十八日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為今年選舉造勢，但桃園市政府體育局本月二十二日以當日安排其他活動為由拒絕。（資料照）

    國民黨規劃八月二十八日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為今年選舉造勢，但桃園市政府體育局本月二十二日以當日安排其他活動為由拒絕。（資料照）

    2022/06/25 05:30

    〔記者施曉光、謝武雄／綜合報導〕國民黨規劃八月二十八日要租借桃園市立綜合體育館，召開全代會並為今年選舉造勢，但桃園市政府體育局本月二十二日以當日安排其他活動為由拒絕，國民黨文傳會副主委林家興昨質疑，若早有檔期安排，為何體育局一開始會同意國民黨派員場勘？若二十三日才有羽球體育活動申請案，為何二十二日下午桃園市政府就通知國民黨拒借？而且申請單位居然是「市府人事處」，難道沒有政治力介入？

    林家興說，全桃園有那麼多羽球場地，桃園市府人事處偏偏要借用體育局準備借給國民黨舉辦萬人全代會的場地來打球，桃園市府新聞局扯說二十三日才收到國民黨的實體申請文件，程序未完成，一直抓著形式上的斷點，避重就輕，是不是敢公布人事處的申請文件，讓大家看看是辦什麼活動，需要桃園市最大的綜合體育館？

    桃園市府發言人詹賀舜反批國民黨「自己借場地搞烏龍，卻要檢討打球運動的人數，這沒道理，也很霸道」，公教人員盃羽球賽行之有年，連前縣長吳志揚時期都是在這個地點舉辦。

    詹賀舜表示，國民黨從電話聯繫到派員現勘，都未送出租借場地的公文，直到廿三日才將公文送達，租借程序根本沒完成，因此沒有所謂市府拒借的問題，況且多方申請使用體育館，依規定，體育活動優先於民間團體活動。

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