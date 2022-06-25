高虹安批正副市長雙辭參選 林智堅反嗆黃珊珊寄生北市府

民眾黨不分區立委高虹安指林智堅稱她是惡意與無知，高虹安強調是把市民的憂慮講出來。（資料照）

2022/06/25 05:30

〔記者洪美秀、王千豪／綜合報導〕新竹市長林智堅昨天解除隔離後馬上視察即將通車的公道三新闢道路，對於民眾黨立委高虹安批評新竹市長、副市長將先後離開，市民變孤兒，林智堅回擊說，這種說法相當惡意，若非惡意就是無知，根據「公務人員行政中立法」、「政務人員任用草案」，他只須在十一月十五日請假，也就是依法他可以帶職參選且一直用市長身分持續執行公務，繼續選舉，但這會是市民所期待的嗎？

高虹安則說，她只是把市民的憂慮講出來，市長、副市長雙雙請辭，為了自己的政治野心，拋棄新竹市民投身選戰，新竹市民才真的是真心換絕情。

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林：會有適任代理市長 市政絕不空轉

林智堅昨表示，他與沈慧虹副市長決定參選後，都決定要雙辭參選以示負責，近期會做好相關工作的交接，找到適任代理市長，經由行政院派任執行後續各項工作，市政絕對不會空轉，請有心人士不必刻意惡意抹黑造謠。

林智堅說，國民黨主席朱立倫二○一六年帶職參選，當時朱是新北市長，但他去選總統，這是人民期待的嗎？二○二○年韓國瑜高雄市長上任還沒滿一年，就帶職參選總統，後來不被高雄市民所接受，因而被罷免。

林智堅指出，他決定辭職，是因為他認為不可能兩者兼顧，不可能一邊兼顧市政、一邊拚選舉，用負責任方式辭掉市長職務，轉戰桃園。縱使對新竹各項工作有很多不捨，但是既然做了這個決定，這是負責任做法，相信市民都能理解。

林智堅強調，市政不會如民眾黨所說的空轉，大家太低估國家的制度，市長任期本來就到十二月底屆滿，那天之後必須離開這個職位，而國家有非常優秀的公務人員，依舊會執行相關工作。

林智堅提醒民眾黨，不要每次做賊喊抓賊，且不管是黃珊珊副市長要選台北市長或是賴香伶委員要選桃園市長、未來高虹安委員要選新竹市長，都應該想到是否還要帶職參選，不要寄生國家資源。

高：預算審議關鍵時刻 代理市長能決定嗎

高虹安則說，目前正是預算編列及審議的關鍵時刻，市長、副市長本應主持整合各局處的預算會議與送進議會審議後的溝通，難道屆時總預算將由甫上任的代理市長來決定攸關未來一整年市民福祉的支用細節嗎？

她呼籲林智堅恣意批評前應謹慎評估是否符合邏輯，真正惡意、無知的行為，莫過於民進黨市長參選人在宣布參選第一天，就一面宣稱希望優質選戰，一面不停惡意攻擊、抹黑他人、噴政治口水。

新竹市長林智堅昨天受訪強調，他是負責任的政治人物，不會帶職參選。（記者洪美秀攝）

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