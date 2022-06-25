彰化縣長選戰可望女女對決》蔡英文擬徵召黃秀芳 挑戰王惠美

民進黨彰化縣長提名人選揭曉，徵召現任立委黃秀芳幾成定局。縣長王惠美則認為黃秀芳是好人才，希望雙方各自在崗位上做好分內的工作。（臉書、資料照）

2022/06/25 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣長提名人選揭曉，徵召現任立委黃秀芳幾成定局。總統蔡英文今天將前來彰化市參加小英之友會理監事、顧問授證活動，黃秀芳也會到場，這是雙方繼六月廿一日單獨會談四十分鐘後二度碰面，還是在大活動場合同框。政壇解讀，蔡英文會中極可能拜託大家支持黃秀芳，讓彰化藍天變綠地。

蔡今赴彰化市 黃將同框

被問及年底縣長選戰若為「女女對決」，縣長王惠美認為黃秀芳是好人才，希望雙方各自在崗位上做好分內的工作，「黃秀芳繼續認真做好立委工作，我繼續做好縣長，大家一起讓彰化更好！」

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彰化小英之友會今年邁入第十年，今天將在彰化市富山餐廳舉辦授證儀式，蔡英文將親自出席頒發證書，地方傳出前彰化市長邱建富支持者將到場表達力挺邱建富的訴求，但邱反駁稱沒這回事。

擔心活動失焦，總統府國策顧問、小英之友會總會長陳永昌的妻子黃淑娟表示，活動不與政治牽扯，不對外開放採訪，純屬蔡總統感謝小英之友會熱心推動地方公益。

至於為何徵召黃秀芳幾成定局？民進黨「民間友人」指出，蔡總統召見黃秀芳，直接向黃秀芳表明要提名徵召參選彰化縣長，黃秀芳從沒意願，到曾答應邱建富不選、公開表態無參選意願、時間太倉促、太多難題要克服無法同意等各種理由都說了，最後總統以不答應就不結束約談，更表明會出面處理待克服的問題，都做到這樣，黃秀芳能不點頭嗎？

據了解，民進黨秘書長林錫耀、前秘書長洪耀福六月上旬都曾到彰化縣，基層指「女人對決」民進黨才有機會贏，讓蔡英文下定決心徵召黃秀芳，並指派高志鵬勸退邱建富，也才有魏明谷老婆劉慧如臉書貼文「若徵召也應是陳素月」等政治動作出現。

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