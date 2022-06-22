宜投雲南屏藍綠生死鬥》 民進黨：宜蘭祭空戰 雲林求整合

藍綠五縣市提名人

2022/06/22 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國、民兩黨均已完成縣市長提名的五個縣市中，民進黨在藍營執政的宜蘭縣、南投縣、雲林縣面臨苦戰，預計強打形象牌、空戰來力拚翻轉；延續執政的台南市、屏東縣選情相對穩定，但仍考驗候選人對內的整合團結能力，必須謹慎以對。

南市、屏縣相對穩定

黨內人士指出，宜蘭、雲林的基本盤都是綠大於藍，民進黨歷次縣長選舉的核心問題在於黨內地方勢力團結與否。這次正國會與新系在宜蘭整合出共識，推出宜蘭市長江聰淵挑戰現任宜蘭縣長林姿妙，面對勤走基層厚植實力的林，江陣營的選戰腳步先前雖因疫情稍有延宕，近期已加緊佈建組織、強打空戰，林姿妙捲入的弊案後續是否起訴，也將是關鍵。

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雲林縣方面，黨內人士表示，當地長期存在地方勢力整合問題，加上背後的雲林張家實力不弱，參選縣長的山線立委劉建國能不能獲得海線立委蘇治芬的力挺將是關鍵；不過，地方認為，現任雲林縣長張麗善防疫表現不佳、又面臨雲科工業區焚化爐爭議，民進黨有一搏的機會。

至於超艱困選區南投縣，地方人士分析，國民黨參選人許淑華曾任當地議員、南投市長、區域立委，組織實力雄厚，但民進黨推派的中辦執行長蔡培慧形象清新、沒有家族包袱，即使起步辛苦、目前選情偏冷，仍希望強打形象、政見來突圍，尤其中二立委補選帶來的震撼，期盼能喚起南投選民尋求改變。

南投超艱困 寄望形象牌突圍

尋求連任的台南市長黃偉哲，起初雖面臨黨內對「線民案」的質疑，但後續效應不大，其他派系沒有進一步攻擊，國民黨參選人謝龍介有別於二○一八伴隨韓流的高聲勢，這次在聲量與話題上都未能得分，國民黨若徵召前立委柯志恩參選高雄市長，或許會有外溢效應。

屏東縣方面，民進黨雖面臨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱三人競逐初選，但選後沒有明顯分裂，應不足以撼動傳統綠營票倉，前立委蘇震清是否出戰值得觀察，情勢考驗周春米的整合能力。地方人士指出，國民黨參選人蘇清泉雖然競選多屆都大幅落後，但得票率有逐步成長，又在東港深耕，必須審慎以對。

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