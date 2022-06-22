宜投雲南屏藍綠生死鬥》 國民黨：宜蘭仍樂觀 南屏陷苦戰

藍綠五縣市提名人

2022/06/22 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國、民兩黨都已完成宜、投、雲、南、屏五縣市長布局，國民黨評估宜蘭縣、南投縣、雲林縣等三塊執政地盤，除宜蘭保持審慎樂觀，南投、雲林則有十足信心；至於台南市、屏東縣等兩個綠營優勢地區，目前仍在苦追對手。國民黨期待台南可以扮演拉抬南台灣整體選戰氣勢的重要角色，至於屏東縣，由於藍軍選民尚未歸隊，國民黨目前仍持續悲觀。

南投、雲林信心十足

黨內人士指出，國民黨台南市長參選人謝龍介支持度目前仍遠落後於台南市長黃偉哲，未來還要視曾經參選本屆台南市長的伍彩集團總裁林義豐，最後是否加入戰局。如果林參選，台南的選情狀況將變得比較複雜，因為林會吸收到藍軍或綠軍的選票，目前還很難說。

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這位人士說，希望謝龍介至少拿出一些精彩表現，把藍軍在南台灣的氣勢打起來，扮演牽制綠營整體選戰的角色，少輸為贏，這是黨中央對台南市的期待。

至於屏東縣，黨內人士坦言，國民黨參選人蘇清泉的選情十分艱苦，畢竟國民黨籍議長周典論私下支持民進黨參選人周春米，目前地方上也都不願表態，藍營系統尚未歸隊，導致蘇與周的民調差距相當大，只能苦苦追趕。

至於藍營執政地區，國民黨就顯得頗為樂觀，在向來為藍營優勢地區的南投縣，黨內人士表示，反正就是持續大贏對手，勝券在握，所以沒有什麼要說的。在雲林縣，由於綠營內部尚未整合，還有內訌情形，要爭取連任的雲林縣長張麗善支持度仍穩定領先對手五％至十％。

林姿妙民調回升 領先對手

有關被控涉入弊案的宜蘭縣長林姿妙，黨內人士指出，先前案件還在風頭上時，林姿妙與民進黨參選人江聰淵的民調支持度雖互有拉鋸，但整體而言，林始終領先對手，只是差距不大，最近林的選情又重回穩定，超前對手五％以上。黨內人士說，由於綠營派系很難整合，因此宜蘭縣的選情偏於樂觀；至於林姿妙的案件問題，相信選前綠營一定還會再出手，但這樣做對民進黨究竟是加分或減分很難說，因為會讓選民認為民進黨吃人夠夠。

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