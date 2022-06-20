劍指高虹安 沈慧虹批沒真心沒誠心

雙虹交鋒

2022/06/20 05:30

是否願意耕耘這塊土地 猶豫再三 卻對竹市說三道四

〔記者蔡彰盛、林良昇／綜合報導〕民眾黨立委高虹安前天指新竹市長林智堅去選桃園市長「會讓新竹市民失望」，將代表民進黨角逐下屆新竹市長的副市長沈慧虹昨反諷高「最近一直對新竹市說三道四」，連是否願意為新竹人做事、參選都猶豫不決，對新竹市沒有真心，也沒有誠心。

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高稱林智堅參選桃園 新竹市民會失望

記者昨未聯繫上高虹安，無法得知高對沈慧虹批評的回應。高前天發新聞稿指出，林智堅去年下半年拋出大新竹合併升格議題，引發「英人設事」輿論後，忍痛宣示不參選。如今又大方接受民進黨徵召參選桃園市長，但新竹市發展「革命尚未成功」，就要將市政留給「其他同志」，難免讓市民感到失望。

國民黨立委洪孟楷昨也砲轟林智堅去年曾承諾後續市長任期做好做滿，還重申不會參選桃園市長，承諾算不算數？

沈：自己可無縫接軌 讓竹市繼續提升

對於高虹安的批評，沈慧虹說，相信真正會讓市民失望的是，對這塊土地沒有心力想要耕耘。民進黨的安排，她可無縫接軌，以及讓新竹市繼續提升，任何人想要來新竹，她都建議好好的關心、了解新竹，這樣子才有辦法幫新竹民眾量身訂做最好、最幸福的城市。

身為各黨派最早出線的市長人選，沈慧虹說，她對自己及城市有信心，對她的專業更有信心，因為新竹市給她非常多溫暖，所以她本來就是照自己的步驟往前走，既然一馬當先，就當仁不讓，各黨派如果對新竹有責任感，應該是儘早深耕，不需要說三道四，畢竟民眾所要的是對這塊土地的規劃、對這塊土地的認同，而不是站在遠方，盡說些新竹的不是。

當被問到參選新竹市長的原因和時間點，沈慧虹說她到新竹市擔任交通處長、副市長已經七年半，對於新竹市的感情，讓她割捨不下，如果有些建設不能夠繼續走下去，對專業者和從事政策者的良心，她過意不去。當有這樣的機會，她覺得應該站出來，讓新竹市整個風貌翻轉，城市的蛻變能夠完整。

沈慧虹表示，目前林智堅在確診隔離當中，她是代理市長，眼前還有很多的工作，林智堅常常和她視訊或電話討論市政決策，她相信大家都會做對新竹市最好的安排。

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