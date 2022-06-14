自由日日Shoot》鹿草農會被當小金庫 房價灌水超貸 手法如出一轍

嘉義市副議長蘇澤峰。（嘉義市議會網站）

2022/06/14 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市正副議長莊豐安、蘇澤峰昨分別因農會超貸案被判刑一年五個月，引發地方譁然。嘉義地院認定議會正副龍頭製作不實買賣契約，將交易金額造假、灌水再超貸，農會在地方政治扮演的小金庫角色也備受矚目。

我國各基層鄉鎮市農會擁有大批資金，且有會員代表選舉、理監事選舉，與地方政治結合甚深，農會高層常是地方派系要角，早期常爆發政治人物以人頭向農會超貸的案件，詐取大量資金，儼然將農會當作小金庫。

請繼續往下閱讀...

副議長食髓知味 介紹議長如法炮製

莊豐安、蘇澤峰所涉超貸案，嘉義地院調查，陳鈺錞及其男友黃建中共同經營從事不動產開發、買賣的金蚨田公司，顏嘉篁二○一六年十二月以一千八百萬元向公司購買嘉義市西區一處房地，為讓顏男順利貸款，三人與代書劉家成另製作三千四百萬元虛偽買賣契約書向鹿草鄉農會核貸二千五百萬元。顏男的母親蔡秀榮以同樣手法購得同路段房地並順利貸得二千五百萬元。

嘉義地院調查，事後顏嘉篁介紹蘇澤峰向金蚨田公司購買房地，如法炮製；緊接著蘇澤峰再介紹莊豐安也向金蚨田買房地，也是用同一手法超貸。

嘉義地院昨依六大理由將莊豐安、蘇澤峰等人判刑一年五月到兩年不等，包括「申貸時提出的買賣契約價金，與實價登錄的買賣價金不符」、「被告等均稱其本身並不會製作買賣契約書，但格式卻如出一轍」、「證詞對彼此不利」、「金蚨田退差價給買家」等。

令地方人士好奇的是，莊豐安及蘇澤峰是嘉義市正副議長，與嘉義縣鹿草鄉農會的連結不深，兩人均以自身名義向農會貸款購屋，與傳統政治人物用人頭戶向農會超貸詐領資金手法不同。

本案包括莊、蘇及同案被判刑的顏男母子接連向鹿草鄉農會詐貸，為何如此輕易得手？箇中原因？內情有待司法及金管會釐清。

嘉義市議長莊豐安。（嘉義市議會網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法