批中補貼政策 美促WTO規範

世界貿易組織（WTO）部長級會議今天起將一連舉行四天。（取自WTO臉書）

2022/06/12 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕世界貿易組織（WTO）部長級會議今天起將一連舉行四天，據悉，美國因不滿中國對其國營企業與國內企業的補貼政策，造成與各會員國的不公平競爭，且各國包括美國在內，長期以來對中國有貿易逆差，中方卻視而不見，以美國為主的國家因此要求WTO進行改革，這項反制中國的舉動，勢必遭中方運作杯葛，將是繼五月美國在世界衛生大會提案修訂「國際衛生條例」反制中國後，美中兩國將再掀起的新一波角力戰。

美中角力戰 延燒WTO

中國加入WTO今年邁入第廿一年，GDP成長八倍，已成為全球第二大經濟體，直逼美國，去年美國對中國商品貿易逆差高達三五五三億美元，各國出口至中國商品又受限很多規定，導致許多國家紛紛呈現對中國貿易逆差，美國認為這是WTO規範不足所致。

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政院官員昨指出，這次美國等許多國家都敦促WTO要進行改革，尤其發動的主力是美國，美國政府認為中國對其國營企業與國內企業的補貼政策，影響貿易的不公平競爭，雖然各國對企業的補貼政策難免，但美國認為這種補貼政策應有一定的規範。

官員說，美國認為WTO若再不進行改革，訂定更明確的補貼規範，勢必影響各國貿易的公平性，在美國眼中，其結果則是中國受惠於加入WTO，幾乎搶佔了所有好處，不僅美國，連歐盟對中國的作法也頗有微詞。

這次WTO部長級會議的焦點議題，還包括烏俄戰爭帶來的糧食安全新危機、漁業補貼與疫苗供應議題。面對海洋資源在補貼政策下的過度捕撈危機，外界預期漁業補貼這個老問題可能還是卡在中國因素，因中國身為全球最大漁業國家，又有可能因享有「開發中經濟體」優勢而排除協議的約束，導致協議可達到的效果不足。

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