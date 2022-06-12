會莫健 朱立倫：國民黨就是親美

國民黨主席朱立倫訪美行程進入尾深，美西時間10日傍晚在接受洛杉磯僑界晚宴招待前，於當地召開返台前記者會。（國民黨提供）

2022/06/12 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日結束訪美行程，美西時間十日傍晚他在洛杉磯召開返國前記者會，對於媒體要求為此行打分數，朱立倫說，他不給自己評分，國民黨會持續努力，讓全世界都聽到國民黨是愛台灣、守護中華民國，以及民主、自由、和平的政黨，不會再被貼上不實的「親中反美」、「不愛台灣」等標籤。

朱立倫表示，此行最重要的目的就是在華府成立國民黨駐美代表處，時隔十四年後重返華府。朱說，美國AIT理事主席莫健也表達許多美方友人共同的關切，就是國民黨在華府缺席太久，聽不到國民黨的聲音，確實容易造成誤解，因此他向莫健強調，國民黨這次重返華府，就是要讓美方更完整聽見台灣的聲音，更方便接觸國民黨的政策與理念。

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朱立倫並向莫健重申，國民黨自從創黨建國以來，就是傳承國父孫中山受到美國前總統林肯啟發的自由民主理念，因此「Pro-USA」、「Pro-Democracy」是再自然不過的事情。

針對中國軍機擾台問題，朱立倫說，在台灣每一次遇到同樣的問題，國民黨都表達強烈不滿與抗議，兩岸應該和平交流，不需要軍事干擾，這對兩岸關係沒有任何幫助。

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